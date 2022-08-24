17. İstanbul Bienali eylülde düzenlenecek: Şaşırtıcı ve heyecanlandırıcı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Bienaller her iki yılda bir sanatçıların dikkat çekmek istediği bir temaya odaklanıp ilginç işler paylaştığı tasarım alanları. 17. si hazırlanan İstanbul Bienali’nin bu yılki en çarpıcı temalarından biri de Çamuralem! Yaşadığımız dönemin çevreyle ilgili sorunlarını irdelemek için yiyecekleri bir yöntem olarak kullanan Cooking Sections’ın bienale özel hazırladığı Çamuralem / Wallowland, şehrin etrafında yok olma tehlikesi altındaki sulak alanların İstanbul mandalarının yaşamına olan etkilerini araştırıyor.

MANDA YOĞURDU

Hatırlayın, biz ilk ne zaman farkına vardık sorunun? Büyüklerimizden biri gece yatmadan önce manda yoğurdu yediğini söyledi. Herkes manda yoğurdu aramaya başlayınca da ortaya çıktı ki kentsel alanlar genişledikçe kentin ve mandaların yaşam alanı olan sulak alanlar ve otlaklar yok oldu, sonuç olarak mandalar azaldı! O kocaman, siyah hayvanlar, çamurda yaşamayı seviyor ve yemek için de ota ihtiyacı var! Üstelik yine hiç farkında değildik ama Türkiye’de en çok manda İstanbul’da Arnavutköy bölgesinde bulunuyor ve İstanbul Havalimanı inşaatı sırasında bu sulak alan ve otlaklar yok edilince manda popülasyonu da azaldı! İşte bu proje, İstanbul’un dış mahallelerinde manda yetiştiriciliğinin korunmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

ÇAMURALEM BEYOĞLU’NDA

Yılın farklı zamanlarında mandaları ve onların etrafındaki farklı türlerin beslenme ve büyüme biçimlerine ilişkin araştırma yürüten Cooking Sections, bu çalışma süresinde biyologlar, çevreciler, korumacılar, etnomüzikologlarla işbirliği yaptı. Araştırmacılar Akgün İlhan, Anadolu Meraları, Burçin Çıngay, Itri Levent Erkol, Melisa Bal ve Mustafa Avcı, bölgedeki ekosistemin farklı yönlerini ortaya koymak üzere yeni araştırmalar yürüttüler. Gülinler ise İstanbul’un mandalarına adayacağı yeni bir şarkı besteliyor. Proje, mekâna özgü bir yerleştirmeyle bienal süresince Beyoğlu’nda Büyükdere 35’te görülebilecek. Mekânda bu iş için kurulacak muhallebicide canlıların beslenme ve büyüme biçimlerine ilişkin araştırmalar, malzemeler, tadım ve seslerle sunulacak.

FESTİVAL DE VAR

Cooking Sections’ın çalışmaları kapsamında bir de Manda Festivali düzenleniyor. 17 Eylül’de Arnavutköy’de yapılacak festivalde özel tadım etkinlikleri ve rehberli yürüyüş turları olacak. Ayrıca alternatif müzik grubu, Wiseslang sanatçısı Gülinler’in projeye özel hazırladığı şarkının prömiyeri de yapılacak.

COOKING SECTIONS

Daniel Fernández Pascual ve Alon Schwabe tarafından 2013’te kurulan Cooking Sections, dünyayı yiyecekler aracılığıyla organize eden sistemleri inceleyen Londra merkezli bir sanatçı kolektifi. Mekâna özgü yerleştirmelerden performansa yayılan bir sanat dilini benimseyen grubun çalışmaları görsel sanatı mimari, ekoloji ve jeopolitikle harmanlıyor.

BİENAL TÜM ŞEHİRDE

17. İstanbul Bienali, 17 Eylül-20 Kasım arasında Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in küratörlüğünde Beyoğlu, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu’nda yer alan 12 sergi mekânının yanı sıra, şehre yayılmış 50’yi aşan kitapçı, sahaf, hastane, huzurevi, kafe, metro durakları ve bir radyo istasyonunda izleyicisiyle buluşacak ve bu yıl da Koç Holding desteğiyle ücretsiz olacak.