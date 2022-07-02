İKSV 29. İstanbul Caz Festivali büyük konserlerle devam ediyor

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 29. İstanbul Caz Festivali, 29 Haziran akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde caz efsanesi John McLaughlin ve The 4th Dimension grubunu ağırladı. Vokal ve gitarlardaki John McLaughlin’e, klavyede Gary Husband, basta Etienne M’Bappe ve davulda Nicolas Viccaro eşlik etti. Bütün grup üyeleri sololarıyla alkışları topladı. Gecenin sonunda Harbiye’den çıkan kalabalığın sinirleri alınmış gibiydi...

İKSV, konser öncesi festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara plaket verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da plaket aldı ve tüm konseri tempo tutarak takip etti. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü de Hayati Kafe’ye sunuldu. Kafe, çok büyük onur duyduğunu ve heyecanlandığını söyledi.

MAALOUF’A 5 BİN KİŞİ...

Dünya ve Fransız müzik sahnesinde trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan Lübnan asıllı Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, Pozitif ve Pasión Turca işbirliğiyle yine 29 Haziran’da hayranlarıyla buluştu. Altı yıllık bir aranın ardından, 16. albümü “Capacity to Love” turnesi kapsamında İstanbul’a gelen trompet virtüözünün performansına Volkswagen Arena’yı dolduran 5 bin kişi tanıklık etti.

FESTİVALDE BUGÜN

Bugünün programı şöyle:

- “+1’li Gece Gezmesi” (20.00), Kadıköy - Moda.

- Deniz Tekin / Mehmet Ali Şimayli - “Portrait and a Dream” (18.00), Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası.