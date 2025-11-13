18. İstanbul Bienali sergileri için son günler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali 23 Kasım 2025 Pazar günü sona eriyor. Üç yıla yayılan özgün yapısıyla bienal, Beyoğlu-Karaköy hattında yer alan sekiz farklı mekânda sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Christine Tohmé küratörlüğünde “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla düzenlenen bienalin ilk ayağı “kendini koruma” ve “gelecek olasılıkları” temaları etrafında şekilleniyor. Bienalde yer alan 30’u aşkın ülkeden 47 sanatçının eserleri; Elhamra Han, Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi, Meclis-i Mebusan 35, Külah Fabrikası, Zihni Han, Galeri 77, Muradiye Han ve Galata Rum Okulu’nda 23 Kasım’a kadar ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

18. İstanbul Bienali, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında tüm mekânlarda ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Ziyaretçilerin mekânlara son giriş saatleri Galata Rum Okulu, Zihni Han ve Elhamra Han için 17.30; Meclis-i Mebusan 35, Külah Fabrikası, Galeri 77 ve Muradiye Han için ise 17.45 olarak belirtiliyor.

REHBERLİ TURLAR

18. İstanbul Bienali kapsamında düzenlenen rehberli tur programı, ziyaretçilere bienal sergilerini profesyonel rehberler eşliğinde keşfetme olanağı da sunuyor. Bu rehberler, 2007 yılından bu yana bienalin destekçisi Koç Holding’in katkılarıyla eğitimlerini tamamlamış uzmanlardan oluşuyor. Bienalin en büyük iki mekânı olan Galata Rum Okulu ve Zihni Han’da tek mekânlı turların yanı sıra, her biri dört sergi mekânını kapsayan iki farklı güzergâhta çok mekânlı turlar da gerçekleştiriliyor.

Öte yandan Galata Rum Okulu’nda her cuma sabahı 10.00–11.00 saatleri arasında düzenlenen “Bebekli Sabahlar” turları, 0–36 ay aralığındaki bebekleriyle birlikte bienali gezmek isteyen bakım verenlere gezi imkanı sunuyor. Rehber eşliğinde gerçekleşen bu turlar, pusetli ziyaretçilerin bienali rahatça deneyimlemelerine olanak tanıyor. Rehberli turlarla ilgili ayrıntılı bilgiye İstanbul Bienali'nin internet sitesinden ulaşılabilir.