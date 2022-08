Danimarkalı aktör Mikkelsen'e "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü verildi

14 Ağustos 2022 Pazar, 23:22

Mikkelsen, Bosna Hersek'te düzenlenen SFF'de kırmızı halı geçişi sırasında yaptığı konuşmada, "İlk kez burada bulunuyorum. Zaman geçirmek için çok az vaktim vardı. Festivale katıldığım için çok mutluyum. Şaşırtıcı büyüklükte bir festival. Burada 7 gün kalıp tüm şehri görmek isterdim ama yarın dönüyorum ancak buraya tekrar geleceğim" diye konuştu.

Thomas Vinterberg tarafından yönetilen, başrolünde Mikkelsen'in yer aldığı, Onur Savaşı filminin gösterimi öncesi, Mikkelsen'e sinema sanatına yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü verildi.

51 FİLM YARIŞIYOR

12 Ağustos'ta başlayan ve 19 Ağustos'a kadar sürecek festivalde sinemaseverler, 62 ülkeden 230 filmi izleme imkanı bulacak. SFF'de 5 TRT ortak yapımı ve 1 TRT ödüllü filmi olmak üzere 6 TRT filmi de yer alıyor.

"Saraybosna'nın Kalbi" isimli ödüllerin verileceği festivalde 4 kategoride toplam 51 film yarışacak. "Uzun metrajlı" film kategorisinde 8, "kısa film" kategorisinde 10, "belgesel film" kategorisinde 22 ve "öğrenci filmleri" kategorisinde 11 filmin yer alacağı festivalde, 20 film dünya prömiyeri, 8 film uluslararası, 1 film Avrupa, 21 film bölgesel ve 1 filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirilecek.

"Uzun metrajlı" film kategorisinde ödül için "A Ballade", "Men of Deeds", "Riders", "Six Weeks", "Klondike", "Corsage", "Serviam - I Will Serve" ve "Safe Place" filmleri yarışacak.

SFF, DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLADI

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen Saraybosna Film Festivali, çeyrek asırlık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.