Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başlıyor
Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 19. yılında müzikseverler için yine dopdolu bir program hazırladı. Festival, 18 Temmuz Pazartesi akşamı kapılarını bir kez daha açacak.
Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, dopdolu bir programla Bodrumlu sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Suda, Kumda, Taşta konseptleri ile seyirciyi buluşturacak olan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde bu yıl, 25 konser, performans ve gösteri yer alacak. Festival, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine Bitez’deki Zefirya Kültür Merkezinde iki konserle sanatseverlerle buluşacak.
“Taşta” başlıklı konserler 25 asırlık tarihi taş ocağında gerçekleşirken, “Kumda” ve “Suda” başlığı altındaki konserler Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde düzenlenecek. Festivalde Eylül ayında, “Yeşil Yaşam Gümüşlük” etkinlikleri öne çıkacak.
BODRUM’UN KALBİ GÜMÜŞLÜK FESTİVALİ'NDE ATACAK
18 Temmuz Pazartesi akşamı Festivalin resmi açılış konserini İspanyol piyanistler Juan Lago ve Belen Navarro, Antik Taş Ocağı'nda gerçekleştirecek.
Bu yıl ayrıca öne çıkan konserler arasında Piyanist Gülsin Onay ve müzik yazarı, yayıncı Serhan Bali ile “Açıklamalı Konser”; İngiliz piyanistler, Murray McLachlan ve Kathryn Page; Türk piyano virtüözü ve teorisyen Türev Berki’den, “Son Sözün Şifreleri: Saygun, Opus 76” başlıklı söyleşi; Makedonyalı piyanist Danica Stojanova; Tuna Bilgin - Festival Akademisi Gençler Konseri; Macar kemancı Antal Zalai ve Piyanist Yener Gökbudak; “Beethoven'ı Anlatmak” başlıklı teatral konser; Fransız viyolonselci Ophelie Gaillard ve piyanist Atakan Sarı; Caz piyanisti İsrailli Uriel Herman; Fransız caz üçlüsü Nout; Mehmet Ali Şimaylı’dan 'Portrait and a Dream' başlıklı konser; Güney Afrikalı Lakuti, Zozo, Q-BRA ve Şevval Kılıç’tan DJ Performansları; Love Jazz Quartet; “Çocuklar için Masalların Masalı” ve “Yürüyen Merdiven ve Tülay Günal” konserleri yer alıyor.
İSTANBUL’DAN TİYATRO; HOLLANDA’DAN SİRK GELİYOR
19. yılında festival programında bu yıl bir de “Şatonun Altında” isimli tiyatro gösterisi taş ocağında izleyici ile buluşacak. Dört sene boyunca İstanbul’da kapalı gişe oynayan “Şatonun Altında” isimli oyun eleştirmenlerden tam not almış. Festivalin bir diğer ilgi çeken gösterisini ise Hollanda Kraliyet Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle Hollanda’dan gelecek olan sirk oluşturuyor. “Bir Çekirgenin Rüyası” isimli sirk performansı, 28 Ağustos’ta Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde gerçekleşecek.
KAPANIŞ KONSERİ KAÇMAZ
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 14 Eylül akşamı Antik Taş Ocağı’nda gerçekleşecek muhteşem bir konserle son bulacak. Şef Işın Metin yönetimindeki Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasıyla, Gümüşlük Festival Akademisinde iz bırakmış Genç Yeteneklerin birlikte verecekleri konsere, Devlet Sanatçısı, Piyanist Gülsin Onay da solist olarak katılacak.
YEŞİL YAŞAM GÜMÜŞLÜK ETKİNLERİ FARKINDALIK YARATACAK
Festivalin üstlendiği misyonlardan biri haline gelen Yeşil Yaşam Gümüşlük etkinlikleri, bu yıl da yoğun bir programla sürecek.
Atölye, söyleşi ve panellerin yer alacağı Yeşil Yaşam Gümüşlük etkinliklerinde Caner ve Tamer kardeşler (Çocuk Oyunları Atölyesi); "Tabanları Yağlamak" çocuk oyunu; Güneşin Aydemir (Devr-i ÂLEM - Doğa üzerine bir muhabbet çemberi); Bozcaada Ekolojik Belgesel Film Festivali işbirliği ile 4 günlük bir seçki ile 4 film gösterimi; mayıs - haziran aylarında başlanılan PEK-DER ile ortak çocuk etkinliklerinin yanı sıra geçen yılda da iki etkinlik düzenleyen Babun Çocuk Kitapçısı, çevre bilinci temalı kitaplardan bir çocuk kitaplığı kuracak.
Babun Play ise bu kitaplıktaki çocuk kitaplarıyla ilgili bir dizi okuma ve atölye düzenleyecek. Bir diğer öne çıkan etkinlik ise Handan Hacıbektaşoğlu tarafından düzenlenecek; "Dönüştür, Tasarla, Çal" isimli çocuk atölyesi yine çevre bilinci, geri dönüşüm, bilinçli tüketim gibi temalar çerçevesinde hayat bulacak.
GÜMÜŞLÜK FESTİVAL AKADEMİSİ'NDEN 5 MASTERCLASS 5 KONSER
Gümüşlük Festval Akademisi (GFA) bu yıl da kapılarını genç ve yetenekli müzisyenler için açıyor. GFA’da bu yıl daha genç piyanistler için 7 – 10 Temmuz tarihleri arasında bir masterclass programı düzenlenecek. 2022 Festival döneminde 3 dalda gerçekleşecek 5 ustalık sınıfında belirli seviyedeki öğrenciler için düzenlenen 'masterclass'ın ilki ise 11 - 22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
İspanyol piyanistler Juan Lago ve Belen Navarro’nun yanı sıra Piyanist Gülsin Onay, masterclassa eğitimci olarak katılacak. Piyano Masterclassının ikincisi ise 26 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu sınıfın eğitmenliğini ise İngiliz piyanistler Murray McLachlan, Kathryn Page ve Piyanist Gülsin Onay üstlenecek. GFA’ya katılan genç yetenekler Kumda Piyano kapsamında iki konser verecek. İlk sınıfın konseri, 22 Temmuz akşamı; ikinci sınıfın konseri ise 6 Ağustos akşamı Gümüşlük sahilinde düzenlenecek.
GFA’da 8 - 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Keman Masterclassını Macar müzisyen Antal Zalai; 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Çello Masterclassını ise Fransız sanatçı Ophelie Gaillard verecek. Keman masterclassına katılan öğrenciler, 13 Ağustos akşamı; Çello Masterclassına katılan öğrenciler ise yine Gümüşlük sahilinde 20 Ağustos akşamı izleyici karşısına çıkacaklar.
19. ULUSLARARASI GÜMÜŞLÜK MÜZİK FESTİVALİ PROGRAMI
- 18.07 Pazartesi - Juan Lago & Belen Navarro (İspanya ) - Piyano - Açılış konseri, TAŞTA -Antik Taş Ocağı
- 22.07 Cuma – GFA Kumda Piyano, KUMDA - Festival Merkezi
- 24.07 Pazar – Dönüştür, Tasarla, Çal – Handan Hacıbektaşoğlu, KUMDA - Festival Merkezi
- 27.07 Çarşamba - Gülsin Onay - Serhan Bali ile Açıklamalı Konser - Zefirya Kültür Merkezi
- 02.08 Salı - Murray McLachlan & Kathryn Page (İngiltere)- Piyano, TAŞTA - Antik Taş Ocağı
- 03.08 Çarşamba - Son Sözün Şifreleri: Saygun, Opus 76 - Türev Berki - Söyleşi, KUMDA - Festival Merkezi
- 04.08 Perşembe - Danica Stojanova (Makedonya) – Piyano, Zefirya Kültür Merkezi
- 06.08 Cumartesi – GFA Kumda Piyano, KUMDA - Festival Merkezi
- 09.08 Salı - Tuna Bilgin - Festival Akademi Gençler Konseri
- 12.08 Cuma - Antal Zalai - Keman (Macaristan) & Yener Gökbudak - Piyano, TAŞTA- Antik Taş Ocağı
- 13.08 Cumartesi – GFA Kumda Keman, KUMDA - Festival Merkezi
- 15.08 Pazartesi – “Beethoven'ı anlatmak” (Teatral konser), TAŞTA- Antik Taş Ocağı
- 19.08 Cuma - Ophelie Gaillard (Fransa) - Viyolonsel & Atakan Sarı - Piyano, TAŞTA- Antik Taş Ocağı
- 20.08 Cumartesi – GFA Kumda Çello, KUMDA - Festival Merkezi
- 22.08 Pazartesi - Tabanları Yağlamak - Zeus ve Bilge Zeytin Ağacının Hikayesi, Çocuk Oyunu, SUDA – Festival Merkezi
- 27.08 Cumartesi - Şatonun Altında (Tiyatro Oyunu ), TAŞTA - Antik Taş Ocağı
- 28.08 Pazar - Bir Çekirgenin Rüyası - Sirk performansı (Hollanda), SUDA - Festival Merkezi
- 29.08 Pazartesi - Uriel Herman (İsrail) - Caz piyano, SUDA - Festival Merkezi
- 30.08 Salı - Nout (Fransa) – Jazz Trio, SUDA - Festival Merkezi
- 31.08 Çarşamba - Mehmet Ali Şimayli “Portrait and a Dream”, SUDA - Festival Merkezi
- 02.09 Cuma – Zozo - Lakuti (Güney Afrika) - DJ Performansı, SUDA - Festival Merkezi
- 03.09 Cumartesi - Q-BRA – Şevval Kılıç - DJ Performansı, SUDA - Festival Merkezi
- 06.09 Salı - Love Jazz Quartet, SUDA - Festival Merkezi
- 08.09 Perşembe - Çocuklar için Masalların Masalı, SUDA - Festival Merkezi
- 09.09 Cuma - Yürüyen Merdiven ve Tülay Günal, SUDA - Festival Merkezi
- 14.09 Çarşamba - Kapanış konseri - Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası & Gümüşlük Festival Akademisi Genç Yetenekler & Gülsin Onay, Şef Işın Metin, TAŞTA - Antik Taş Ocağı
YEŞİL YAŞAM GÜMÜŞLÜK PROGRAM: 1-10 EYLÜL 2022
- Çocuk Oyunları Atölyesi - Caner ve Tamer Karataş, KUMDA - Festival Merkezi
- Babun Play - KUMDA - Festival Merkezi
- Bozcaada Ekolojik Belgesel Filmleri - KUMDA - Festival Merkezi
- Devr-i ÂLEM - Doğa üzerine bir muhabbet çemberi - Güneşin Aydemir, KUMDA - Festival Merkezi
Antik Taş Ocağında gerçekleşecek Taşta konserlerinin başlama saati 21.00; diğer konserler 20.30’da başlayacak.
BİLETLER
Biletler, Biletix online, Biletix gişeleri, Festival merkezi, konser giriş kapılarından temin edilebilir. Biletler temmuz ayının ilk haftası satışa sunulacak.
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