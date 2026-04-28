2. Ayşe Kulin Öykü Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Türk edebiyatının usta kalemi Ayşe Kulin adına düzenlenen “Liseler Arası 2. Ayşe Kulin Öykü Yarışması”, genç yazar adaylarını bir araya getirdi. Yarışmanın ödül töreni, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü, yazarın anılarını yaşatan Ayşe Kulin Müzesi’ne ev sahipliği yapan TED İstanbul Koleji’nde yapıldı. İlkokulu TED Ankara Koleji’nde okuyan Kulin, tören sırasında yaptığı konuşmada duygularını "Tekrar ana kucağıma, ilk irfan yuvama döndüm" sözleriyle dile getirdi.

DEV JÜRİ SEÇİM YAPMAKTA ZORLANDI

Bu yıl yarışmanın seçici kurulu edebiyat dünyasının önemli isimlerinden oluştu. Aytül Akal, Bige Güven Kızılay, Baki Ayhan Asiltürk, Can Özoğuz, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Şermin Yaşar’dan oluşan jüri üyeleri, çeşitli okullardan ön elemeyi geçerek gelen özgün öyküler arasından dereceye girenleri belirlemekte oldukça zorlandıklarını ifade etti.

İŞTE ÖDÜL ALAN GENÇ YAZARLAR

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül listesi şu şekilde oluştu:

Birincilik: Elif Nisa Tanrıverdi (Şişli Terakki Lisesi)

İkincilik: Ender Işık Denizli (Erenköy Işık Lisesi)

Üçüncülük: Defne Göküş (Darüşşafaka Lisesi)

TED İstanbul Koleji öğrencileri arasında yapılan iç yarışmada ise Arda Timuçin birinci, Defne Su Ülker ikinci ve Begüm Oğuz üçüncü olma başarısını gösterdi.

ÖYKÜLER KİTAPLAŞIYOR

Törende genç yazarları heyecanlandıran bir müjde de paylaşıldı. Jüri, bu yıl ve geçen yıl yüksek puan alan tüm öykülerin bir kitapta toplanarak yayımlanmasına karar verdiğini duyurdu. Ödül töreninin ardından Ayşe Kulin tarafından açılış kurdelesi kesilen 19. Kitap Günleri de resmen başladı. Üç gün sürecek etkinlik kapsamında birçok şair ve yazar, söyleşi ve imza etkinlikleriyle öğrencilerle buluşacak.