2. Dikili Kitap Günleri başladı

Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle 2. Dikili Kitap Günleri, 75. Yıl Parkı’nda görkemli bir açılış töreniyle kapılarını açtı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 31.07.2023 - 03:00
2. Dikili Kitap Günleri başladı
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Gazetemizin yazarları şair Ataol Behramoğlu, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel başta olmak üzere birçok sanat, edebiyat ve basın çevresinden isimler okurlarıyla bir araya gelecek.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Dikili’miz her zaman Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve emanet ettiği Cumhuriyetimizden, aydınlıktan yana tavır almıştır. Bu bilinçle kültür ve sanat kenti olma yolunda somut adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Kitapseverleri Dikili’ye davet eden Başkan Kırgöz şunları söyledi: “6 Ağustos’a kadar sürecek olan 2. Dikili Kitap Günleri’nde, 65 yayınevi standının binlerce kitap seçeneği sunacağı, edebiyatın konuşulacağı, şiirlerin okunacağı, müzik seslerinin duyulacak.”


Dikili Belediyesi Dikili Kitap Günleri dikili

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