2. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sesli koro müziğini özendirmek ve Türk müziğinin evrensel boyuta ulaşmasına katkı sağlamak için düzenlediği İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’yle bu yıl ikinci kez İzmirlilere müzik şöleni yaşatacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:36
2. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali başlıyor
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İzmir, bu sene ikinci kez İzmir Çoksesli Korolar Festivali’nde ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi işbirliği ile 11-16 Nisan tarihleride düzenlenecek festivalin koro oturumları Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, söyleşileri ise Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda yapılacak.

81 KORO İZMİR’DE AĞIRLANACAK

Festivalde 81 koroyu ağırlanacak. Korolar, birbirleriyle yarışmaksızın 15 ayrı müzikal dalda “Festival Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilerek aldığı en yüksek puana ait müzikal dalda sanatsal olarak ödüllendirilecek. Ücretsiz izlenebilecek festivalin detaylı programına kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.


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