20. Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi için başvurular açıldı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında 15-17 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 20. Köprüde Buluşmalar’ın Kısa Film Atölyesi’ne başvurular açıldı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenecek 20. Köprüde Buluşmalar’ın Kısa Film Atölyesi’ne başvurular açıldı.
Bu yıl 15-17 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek "Köprüde Buluşmalar" kapsamında yapılacak Kısa Film Atölyesi’nde, kısa film senaryolarının geliştirilmesi, Türkiye’de kısa film yapımının desteklenmesi ve projelerin uluslararası platformlarda yer alması amaçlanıyor.
Atölyeye, geliştirme aşamasında olan ve süresi en fazla 20 dakika olarak planlanan kısa metrajlı kurmaca veya belgesel projeler başvurabiliyor. Mart ayı boyunca yoğun bir eğitim programının uygulanacağı atölyeye en fazla 4 proje seçiliyor.
Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu projeye son başvuru tarihi 31 Ocak 2025.
Etiketler: #İKSV #Köprüde Buluşmalar
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