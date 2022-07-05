2012 filminin konusu nedir? 2012 filmi oyuncuları kim? 2012 filmi Imdb puanı kaç? 2012 filmi kaç dakika? 2012 fimi nerede çekildi?

05 Temmuz 2022 Salı, 17:28

Dünyanın sonunu getiren küresel bir felaketin ardından, kurtulanların mücadelelerini anlatan 2012 filmi yayınlandığı tarihte beyaz perdede ilgi görmüş, çokça eleştirilmiş ve gündemi sarsmıştı. İşte, 2012 filmiyle ilgili merak edilen tüm detaylar....

2012 FİLMİ KONUSU NEDİR?

2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından kurtulanların, kahramanca mücadelelerini anlatıyor. Asırlar önce Mayalıların bıraktığı takvimin son bir günü kalmıştır. Bunun anlamı da oldukça açıktır. O günden beri, astrologlar, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkarır, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını ve hatta hükümet bilimcileri de 2012 yılında çok büyük bir felaketin yaşanacağını söylerler.

2012 FİLMİ KAÇ YILINDA YAYINLANDI?

2012, Roland Emmerich tarafından yönetilen 2009 ABD yapımı bir felaket filmidir.

2012 FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Film 2 saat 38 dakika.

2012 FİLMİ NEREDE GEÇİYOR?

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde çekilen ve 2009 yılında gösterime giren 2012 filmi, bu akşam bir kez daha izleyiciyle buluşuyor.

2012 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Chiwetel Ejifor

John Cusack

Amanda Peet

Liam James

Morgan Lily

Thomas McCarthy

Danny Glover

Thandie Newton

Oliver Platt

Chin Han

2012 FİLMİ IMDb DEĞERLENDİRMESİ NASIL?

Filmin IMDb değerlendirmesi 5.8/10 olarak karşımıza çıkıyor.