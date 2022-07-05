Alfa Kurt filminin konusu nedir? Alfa Kurt filmi oyuncuları kimlerdir? Alfa Kurt filmi nerede çekildi? Alfa Kurt filmi ne zaman çekildi?
Macera/dram türünde izleyicinin karşısına çıkan 2018 yapımı Alfa Kurt filmi, sinemaseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Alfa Kurt filminin konusu nedir? Alfa Kurt filmi oyuncuları kimlerdir? Alfa Kurt filmi nerede çekildi? Alfa Kurt filmi ne zaman çekildi?
Albert Hughes tarafından yönetilen Amerikan tarihi macera filmi Alfa Kurt, 2018 yılında vizyona girdi.
ALFA KURT FİLMİNİN KONUSU NE?
Alpha, sürüsünden ayrı düşen genç bir adamın, sürüsünden ayrı kalan bir kurt ile kurduğu arkadaşlığı konu ediyor. 20 bin yıl önce Avrupa'da yaşayan genç bir adam, kabilesinin en elit grubuyla ilk avına çıktığında yaralanır. Kendine geldiğinde yalnız olduğunu fark eder ve ölüme terk edildiğini anlar. Acımasız, ağır, yabani şartlara karşı hayatta kalmak için mücadele etmesi gerekecektir. Bu sırada sürüsünden ayrılmış bir kurt bulur. Yavaş yavaş kurt ile birbirlerine alışmaya başlarlar ve güvenmeyi öğrenirler. Tüm olumsuzluklara karşı beraber sayısız zorluklardan, tehlikelerden geçerek ölümcül kış gelmeden evlerine ulaşmaya çalışırlar.
ALFA KURT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Kodi Smit-McPhee
Jóhannes Haukur Jóhannesson
Priya Rajaratnam
Leonor Varela
Michael Kruse-Dahl
Natassia Malthe
Marcin Kowalczyk
Spencer Bogaert
Dan Wiedenhaupt
Mercedes De La Zerda
Morgan Freeman
Jens Hultén
ALFA KURT FİLMİ NEREDE ve NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Şubat 2016'da Kanada'da başladı ve Nisan ayına kadar sürdü.
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