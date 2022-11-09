'2022 Edebiyatist Kristal Kalem Ödülü' sonuçlandı
Finale kalan 20 öykü ve daha sonra açıklanacak birinci öykü, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü, Cevahir Sahne’de yapılacak törende ödüllerine kavuşacak.
Edebiyatist Yayınevi tarafından bu yıl, ulusal düzeyde ve öykü dalında ilk kez düzenlenen “2022 Edebiyatist Kristal Kalem Ödülü”nde finale kalan 20 öykü açıklandı. Finale kalan 20 öykü ve daha sonra açıklanacak birinci öykü, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü Cevahir Sahne’de yapılacak törende ödüllerine kavuşacak.
Feridun Andaç, Defne Suman, Neslihan Önderoğlu, Aysel Karaca, Fatma Burçak, Can Gazalcı ve Bahar Yaka’dan oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu, Edebiyatist Yayınevi tarafından yayıma hazırlanan ve finale kalan 20 eserin yer alacağı kolektif anı kitabı ise 14 Kasım 2022 Pazartesi gecesi Cevahir Sahne’de yapılacak ödül gecesinde okurlarıyla buluşacak.
Finalist yazar ve öyküleri ise şu şekilde:
Ali Hanbay - Harita
Arzu Kupsar - Porselen Bebek
Asuman Gül Biçen - Açlık Sanatçısı
Ayşe Candan Bostan - Atmaca ve Japon Balığı
Ayşegül Küçük Çelikel - Kurtuluş
Canan Sancak - Zühre Yıldızı
Ebru Atar - Araf
Ece Örken - Salon
Elif Zülfikaroğlu - Dolunay Kıraathanesi
Esra Dilara Dayan - Sert Bir Kaya Kadar Yumuşak
Gizem Öztoprak - İçimde Utançtan Bir
Gözde Hayırlı Çalık - Allah Affetsin
İlknur Delice - Saç Örgüsü
İpek Sözen Çubukçuoğlu - Çocukluktan Göç
Meral Çiçeklidal Gültekin - Eksik Suretler
Merve Aydın - Mavi Çiçeğin Çağrısı
Ozan Palaz - Hikmet
Sedat Mercimek - Karabatak
Sibel Mayo - Karanlık Bir Hikaye
Umut Salcan - Erika
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