2022 Emmy Ödülleri'ne HBO ve Apple TV+ yapımları damga vurdu

15 Eylül 2022 Perşembe, 15:24

"Televizyon dünyasının Oscarı" olarak bilinen Emmy Primetime Ödülleri bu yıl 74. kez sahiplerini buldu.

Ödül gecesinde 25 dalda aday olarak en çok adaylığı eline alan HBO yapımı Succession, "En iyi Drama Dizisi" ödülüne layık görüldü. Ayrıca dizinin oyuncularından Matthew Macfayden "En İyi Yardımcı Erkek Dizi Oyuncusu" ödülünü aldı.

HBO'nun bir diğer yapımı "White Lotus" ise "En İyi Mini Dizi" ödülünü alırken, dizinin oyuncularından Jennifer Coolidge ve Murray Barlett, mini dizi alanında en iyi yardımcı kadın ve erkek oyuncu ödüllerini aldı. Dizinin yaratıcısı Mike White da "En iyi Senaryo" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerinin sahibi oldu.

Ayrıca yine bir HBO yapımı olan "Euphoria"nın başrol oyuncusu Zendaya, "En İyi Kadın Drama Oyuncusu" ödülünü alırken, Netflix dizisi Squid Game'in başrol oyuncusu Lee Jung-jae de "En İyi Erkek Drama Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Öte yandan Apple TV+ yapımı Ted Lasso da bu yıl ikinci kez "En İyi Komedi Dizisi" ödülünü aldı. Ayrıca dizinin oyuncularından Jason Sudeikis "En İyi Erkek Başrol Komedi Oyuncusu" ödülüne, Brett Goldstein de "En İyi Yardımcı Erkek Komedi Oyuncusu" ödülünü aldı.

Netflix yapımı Ozark'ın oyuncusu Julia Garner, "En iyi Yardımcı Kadın Drama Oyuncusu" ödülünü, HBO Max yapımı Hacks'de rol alan Jean Smart "En İyi Kadın Başrol Komedi Oyuncusu", ABC yapımı Abbott Elementary'de yer alan Sheryl Lee Ralph da "En İyi Yardımcı Komedi Oyuncusu" ödüllerini evine götürdü.

Hulu yapımı Dopesick'in başrol oyuncusu Michael Keaton "En İyi Erkek Mini Dizi Oyuncusu", yine Hulu yapımı The Dropout'un oyuncusu Amanda Seyfried da "En İyi Kadın Mini Dizi Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.