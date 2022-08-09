2022 Zeytinli Rock Festivali ne zaman başlıyor? 2022 Zeytinli Rock Festivali'nde hangi sanatçılar sahne alacak?

09 Ağustos 2022 Salı, 12:24

Zeytinli Rock Festivali, 2005 yılı itibarıyla Balıkesir Edremit'te düzenlenen Zeytinli Rock Festivali'nin 2022 programı belli oldu.

Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan "Zeytinli Rock Festivali"nin yeni ev sahibi Burhaniye olarak belirlendi.

2022 ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ NEREDE OLACAK?

Mülkiyeti Belediyeye ait olan ve DENETKO ile ORJAN sahil sitelerinin arasında denize sıfır olarak yer alan 65 bin m2 alanda yapılacak festival için ihale yapıldı. Burhaniye Belediyesi encümeni huzurunda 29.12.2021 yılında yapılan ihalede Milyon Yapım Organizasyon 7 yıllık ihaleyi kazandı. Festival alanı, konserlerin yanı sıra çadır ve karavan kamp, yüzme havuzu ve Aqua Park olarak da hizmet verecek.

2022 ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ NE ZAMAN?

2022 Zeytinli Rock Festivali 17-18-19-20-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

2022 ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ'NDE HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?

2022 Zeytinli Rock Festivali'nde müzisyenler 2 sahnede seyirci ile buluşacak.

17 Ağustos 2022

Kırmızı Sahne

Sena Şener

Mode Xl

Mavi Gri

Batuhan Kordel

Konuya Fransız

Yangın

Büşra Birinci

Siyah Sahne

Sertab Erener

Gökhan Türkmen

Eypio

Bülent Ortaçgil

Marsis

Objektif

Lara Çayan

18 Ağustos

Kırmızı Sahne

Emir Can İğrek

Madrigal

Hey Douglas

Can Kazaz

Mert Demir

Seyyah

Mojave

Siyah Sahne

Mor ve Ötesi

Ceza

Pentegram

Aylim Aslım

Badem

Kula

Badi Gardi

19 Ağustos

Kırmızı Sahne

Melike Şahin,

Ozbi

Hedonutopia

İn hoodies

Ezgi Aktan

Eskitilmiş yaz

Galiz

Siyah Sahne

Manga

Selda Bağcan

Moğollar

İskender Paydaş

Gökçe

Kesmeşeker

Altı

20 Ağustos

Kırmızı Sahne

Adamlar

Motive

Yaşlı Amca

Dedublüman

Hande Mehan

Pagos

Yasin Topçu

Siyah Sahne

Athena

Redd

Sürpriz Konser

Çelik

Black Tooth

Sülfürt ensemble

Volkan Başara & Simge Gezmiş

21 Ağustos

Kırmızı sahne

Dolu kadehi ters tut

Orkesta mendoza

Perdenin ardındakiler

Evdeki saat

Ceren Gündoğdu

Eskiz

Dengi dengine

Siyah Sahne

Duman

Cem adrian

Bulutsuzluk Özlemi

Flört

Nekropsi

Kıvılcım Ural

Hipersona



