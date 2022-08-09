2022 Zeytinli Rock Festivali ne zaman başlıyor? 2022 Zeytinli Rock Festivali'nde hangi sanatçılar sahne alacak?
2022 Zeytinli Rock Festivali programı belli oldu. 2022 Zeytinli Rock Festivali ne zaman başlıyor? 2022 Zeytinli Rock Festivali'nde hangi sanatçılar sahne alacak?
Zeytinli Rock Festivali, 2005 yılı itibarıyla Balıkesir Edremit'te düzenlenen Zeytinli Rock Festivali'nin 2022 programı belli oldu.
Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan "Zeytinli Rock Festivali"nin yeni ev sahibi Burhaniye olarak belirlendi.
2022 ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ NEREDE OLACAK?
Mülkiyeti Belediyeye ait olan ve DENETKO ile ORJAN sahil sitelerinin arasında denize sıfır olarak yer alan 65 bin m2 alanda yapılacak festival için ihale yapıldı. Burhaniye Belediyesi encümeni huzurunda 29.12.2021 yılında yapılan ihalede Milyon Yapım Organizasyon 7 yıllık ihaleyi kazandı. Festival alanı, konserlerin yanı sıra çadır ve karavan kamp, yüzme havuzu ve Aqua Park olarak da hizmet verecek.
2022 ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ NE ZAMAN?
2022 Zeytinli Rock Festivali 17-18-19-20-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.
2022 ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ'NDE HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?
2022 Zeytinli Rock Festivali'nde müzisyenler 2 sahnede seyirci ile buluşacak.
17 Ağustos 2022
Kırmızı Sahne
Sena Şener
Mode Xl
Mavi Gri
Batuhan Kordel
Konuya Fransız
Yangın
Büşra Birinci
Siyah Sahne
Sertab Erener
Gökhan Türkmen
Eypio
Bülent Ortaçgil
Marsis
Objektif
Lara Çayan
18 Ağustos
Kırmızı Sahne
Emir Can İğrek
Madrigal
Hey Douglas
Can Kazaz
Mert Demir
Seyyah
Mojave
Siyah Sahne
Mor ve Ötesi
Ceza
Pentegram
Aylim Aslım
Badem
Kula
Badi Gardi
19 Ağustos
Kırmızı Sahne
Melike Şahin,
Ozbi
Hedonutopia
İn hoodies
Ezgi Aktan
Eskitilmiş yaz
Galiz
Siyah Sahne
Manga
Selda Bağcan
Moğollar
İskender Paydaş
Gökçe
Kesmeşeker
Altı
20 Ağustos
Kırmızı Sahne
Adamlar
Motive
Yaşlı Amca
Dedublüman
Hande Mehan
Pagos
Yasin Topçu
Siyah Sahne
Athena
Redd
Sürpriz Konser
Çelik
Black Tooth
Sülfürt ensemble
Volkan Başara & Simge Gezmiş
21 Ağustos
Kırmızı sahne
Dolu kadehi ters tut
Orkesta mendoza
Perdenin ardındakiler
Evdeki saat
Ceren Gündoğdu
Eskiz
Dengi dengine
Siyah Sahne
Duman
Cem adrian
Bulutsuzluk Özlemi
Flört
Nekropsi
Kıvılcım Ural
Hipersona
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