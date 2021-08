Sakıp Sabancı Müzesi’nde açık hava etkinlikleri başlıyor

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Festivalde Jiri Barta, Terezie Fialova, Today’s Quintet, Bilal Karaman, Ergün Şenlendirici, Ahmet Özden, Hacı Rüstem Çembeli, Peter Sarik Trio, piyanist Can Çakmur gibi isimler sahne alacak. “Bachçede Yaz Festivali” 12 Ağustos’ta viyolonselci Jiri Barta ve piyanist Terezie Fialova’nın Çek asıllı besteciler Dvorák ve Janácek’in eserlerinden oluşan konseriyle başlayacak. 10 Eylül’de dünyaca ünlü Türk piyanist Can Çakmur’un piyano resitaliyle sona erecek. Konserlerlerin biletleri Biletix ve Passo üzerinden satın alınabilecek.

MÜZEDE SAHNE BEŞ YAŞINDA

Sakıp Sabancı Müzesi’nin Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla başlattığı Müzede Sahne etkinliği beşinci yılında “Şimdi ve Buradayız Aşkım!” temasıyla düzenleniyor. Emre Koyuncuoğlu’nun sanat yönetmenliğini üstlendiği ve her yıl belli bir tema üzerinden gösteri sanatları alanındaki işlerden bir seçki sunan Müzede Sahne’nin bu yılki başlığı; aşkın gücünü, sevginin iyileştiriciliğini herkes için, her renk, her zaman ve her varoluş için hatırlamaya odaklanıyor.

Etkinlikleri 17 - 22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Müzede Sahne’nin programında; Meltem Cumbul’dan “Ben Sevgili Milena”, DOT’tan “Sesin Resmi, SFRPZTF’den “Eylül”, Talimhane Tiyatrosu’ndan “Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi”, Versus Tiyatro’dan “Kreutzer Sonat”, Linet Şaul, Bülent Oral, Faran Suyolcu ve Ayşe Lebriz Berkem’den “Shakespeare’le Aşk ve Müzik”, Özden Karakışla’dan “Kadın Dilinden Masallar”, Tatavla Sahne’den “Rahvan Giden Atlılar” oyunları sahnelenecek. Festivalin açılış konuşmasını ise Ebru Nihan Celkan’ın metnini sahnede okuyan Tilbe Saran yapacak.

Müzede Sahne kapsamında Duygu Dalyanoğlu’nun moderatörlüğünde “Gösteri Sanatlarında Kapsayıcılık ve Dayanışma”, Cemre Baytok’un moderatörlüğünde ise “Çoğulcu Kültür için Yaratıcı Dayanışma Nasıl Üretilir?” panelleri de gerçekleştirilecek. Biletler SSM’nin web sitesinden satın alınabilecek.

MÜZEDE SUARE EYLÜLDE

Sakıp Sabancı Müzesi’nin 2017 yılında açık hava sineması geleneğini yaşatmak amacıyla Boğaz manzaralı terasında başlattığı “Müzede Suare”, bu yıl 14 - 19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Türk sinemasında İstanbul’un temsiliyetini simgeleyen filmlerden oluşan ve Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi işbirliğiyle hazırlanan program kapsamında Lütfi Akad’ın “Susuz Yaz”, Atıf Yılmaz’ın “Ah Güzel İstanbul”, Memduh Ün’ün “Üç Arkadaş”, Aslı Özge’nin “Köprüdekiler”, Ümit Ünal, Kudret Sabancı, Selim Demirdelen, Yücel Yolcu, Ömür Atay’ın “Anlat İstanbul”, Fatih Akın’ın “İstanbul Hafızası: Köprüyü Geçmek”, Reha Erdem’in “Hayat Var” ve Metin Erksan’ın “Sevmek Zamanı” filmleri yer alacak.