Rus Avangardı sergisi, Mardin Sakıp Sabancı Müzesi'nde açıldı

19 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Mardin, Güneydoğu’nun bana göre en heyecan verici kenti. (Bu heyecan başıma iş açmıyor değil, neyse bu başka bir yazı konusu!) Fırsat düştüğünde gitmeye hazır olduğum bir yer... Ve her gittiğimde geliştiğini, canlılığın arttığını görmek de heyecanlandırıyor beni. SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer’in Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi-Dilek Sabancı Galerisi’ndeki sergi açılış davetini alır almaz çantam hazırdı! Nazan Hanım ve ekibi sekiz günde hazırlamışlar “Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı” sergisini. Aslında bu sergi, pandemi öncesi 2020’de düzenlenecek olan Mardin Bienali ile eşzamanlı planlanmış ama pandemi vurunca her güzel şey gibi bu da beklemiş. Rus Avangardı denince şunu anlamak lazım: “20. yüzyılın başında sanatı hayatın her alanına yayma amacıyla resim, tasarım, edebiyat, film ve tiyatro alanlarındaki zengin üretimler. Dönemin teknolojik gelişmelerinin yanı sıra sanayileşmenin de heyecanıyla yüzünü bilime dönen ve dünyanın da sınırlarını aşarak düşlerini uzaya taşıyan avangard sanatçıların ilerlemeye duydukları inanç.”

Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi’nin işbirliğiyle Costakis Koleksiyonu’ndan eserlerle düzenlenen sergide, dönemin Vladimir Tatlin, Alexander Rodchenko gibi Rus sanatçılarından çok önemli resimler, tiyatro, oyun, dekor, sahne kuramları da sergide yeniden canlandırma ve konstrüksiyonlar aracılığıyla sunuluyor. Güneşe Karşı Zafer operasının çağdaş yorumunun video kaydı da bulunuyor.

OYUN VE TİYATRO

Sergide ayrıca koreograf, yazar, çevirmen ve eleştirmen Doç. Dr. Emre Koyuncuoğlu’nun genel sanat yönetmenliğinde bir tiyatro programı Mardin ve Diyarbakır tiyatrolarından oyuncuların rol aldığı temsillerle yapılacak. Serginin açılışına Dilek Sabancı da katıldı ve adını verdiği galeride 10. sergilerinin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine bu olanağı sunan babası Sakıp Sabancı’yı da andı. Nazan Ölçer ise 2018’de İstanbul’da açtıkları serginin gecikmeli de olsa, bu kez Mardin’de buradaki öğrenci, akademisyen, sanatçı ve sanatseverlere ilham kaynağı olmasını diledi.

MARDİN HAREKETLİ

İki-üç yıl aradan sonra ziyaret ettiğim Mardin’i nasıl buldum derseniz, çok hareketli. Yerli turistler, ana caddeyi arşınlıyor, alışveriş yapıyor. Caddede kuyumcu dükkânları çoğalmış, gümüşçüler azalmış. Yeni oteller açılmış, pandemiye dayanamayan bazı yerler el değiştirmiş ama alkollü içecek servisi yapan yeni lokantalarıyla, turizme hazır ve heyecanlılar. Tabii ki Cercis Konağı’na gidilip Ebru’nun elinden yemekler yenildi ve herkese selam getirildi. Aşağıdaki Yeni Şehir ise hızla BAE şehirleri gibi olma yolunda. İktidar kavgası ortalığı karıştırmasa, ülke yolunda gidecek ya, ah ah!