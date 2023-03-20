2023 Seyhan Livaneli Öykü Ödülü sahibini buldu

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 15:52

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 15:52

Edebiyat dünyamıza soluk katabilecek yeni yazarlar ortaya çıkarmak ve Seyhan Livaneli’nin değerli anısını yaşatmak için bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve konusu “Boşluk” olarak belirlenen yarışmanın sonuçları, Seyhan Livaneli’nin doğum gününde, 22 Ocak tarihinde açıklandı. Zülfü Livaneli, Barış İnce, Jale Sancak, Gaye Boralıoğlu, Hakan Akdoğan, Menekşe Toprak ve Zafer Köse’den oluşan seçici kurul, beş adayı finalist olarak belirledi: Nuray Elçi, Nurdan Pak, Merve Çömelek, Anıl Çetinel Örselli, Gülcan Ukşal Aksoy. Finalistler arasında yaptığı ikinci tur değerlendirme sonrasında, seçici kurul, ödülü Anıl Çetinel Örselli’ye vermeyi kararlaştırdı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Seyhan Livaneli Öykü Ödülü koordinatörü Ayça Erdura, bu yarışmasının bir dosttan bir dosta, kardeşten kardeşe ve kızdan anneye bir sesleniş olarak başladığını söyledi. Şimdi ise ödülü alan birincilerin ve finalistlerin birbirine “nar taneleri” diye seslendiklerinin altını çizdi.

Seyhan Livaneli’nin kızı Senem Demirkan, “Annemin sevdikleri, annemi sevenler hepiniz hoş geldiniz.” diyerek başladığı konuşmasıyla konukları selamladı.

Yarışmanın düzenleme kurulunda yer alan Eksik Parça Yayınları editörü Demet Çaltepe’nin konuşmasının ardından, Anıl Çetin Örselli, ödülünü Zülfü Livaneli’nin elinden aldı. Eksik Parça Genel Yayın Koordinatörü Asiye Ademir de finalistlerinin hediye ve sertifikalarını verdi.

Zafer Köse’nin gerçekleştirdiği söyleşide Zülfü Livaneli, kardeşi Seyhan’la ilgili çocukluk anılarına değindi. Ayrıca, diğer konuşmacıların da dile getirdiği deprem acılarından yola çıkarak, edebiyatta acının nasıl anlatılabileceğinden bahsetti.

Barış İnce, Jale Sancak ve Hakan Akdoğan’ın katıldığı “Boşluk” konulu panelin ardından Ferhat Livaneli’nin düzenlediği müzik dinletisinde Hasan Doğru ve Jülide Karan edebiyatseverlerle buluştu.

Gecenin sonunda 2022 Seyhan Livaneli Öykü Yarışması’nın birincisi Servet Şan Durukan, Eksik Parça Yayınları’ndan çıkan Gök Mavi, Göz Mavi kitabını imzaladı.

2024 Seyhan Livaneli Öykü Yarışması’nın şartları Haziran 2023’te açıklanacak.