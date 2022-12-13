2023 Yılı Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne son katılım tarihi 1 Ocak

13 Aralık 2022 Salı, 11:50

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne 2023 yılı için katılım koşulları açıklandı.

1986’dan bu yana düzenlenen ödüle katılım koşulları şöyle:

- Ödüle aday olan yapıtlarda Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir anlayışı göz önüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır.

- 1 Ocak 2022 - 1 Ocak 2023 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları ödüle katılabilir. Ayrıca, ödül yazmanlığı, bu kitaplar arasından, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtları da ödüle aday olarak gösterebilir.

- Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap bütünlüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabilir.

- Seçici kurul; Ali Cengizkan, Bahar Gökler (ailesi adına), Ahmet Özer, Ferruh Tunç ve İlyas Tunç’tan oluşmaktadır.

- Ödül kazanan yapıt, Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıldönümü olan 17 Mart 2023 tarihinde açıklanacaktır.

- Ödüle son katılma ve aday gösterilme tarihi 1 Ocak 2023’tür.

- Ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan şiirlere) verilecektir.

- 2023 yılı için ödülün parasal tutarı 1500 Türk Lirası’dır.

- Ödüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi, telefon numarası ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte 5 adet kitap ya da 5 kopya dosyayla (Işık Kansu, Abidin Daver Sok. No:14 Çankaya / ANKARA ) adresine gönderilecektir.

- Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.