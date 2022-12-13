2023 Yılı Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne son katılım tarihi 1 Ocak
2023 yılı için Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne katılım koşulları açıklandı. Son katılım tarihi 1 Ocak.
Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne 2023 yılı için katılım koşulları açıklandı.
1986’dan bu yana düzenlenen ödüle katılım koşulları şöyle:
- Ödüle aday olan yapıtlarda Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir anlayışı göz önüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır.
- 1 Ocak 2022 - 1 Ocak 2023 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları ödüle katılabilir. Ayrıca, ödül yazmanlığı, bu kitaplar arasından, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtları da ödüle aday olarak gösterebilir.
- Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap bütünlüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabilir.
- Seçici kurul; Ali Cengizkan, Bahar Gökler (ailesi adına), Ahmet Özer, Ferruh Tunç ve İlyas Tunç’tan oluşmaktadır.
- Ödül kazanan yapıt, Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıldönümü olan 17 Mart 2023 tarihinde açıklanacaktır.
- Ödüle son katılma ve aday gösterilme tarihi 1 Ocak 2023’tür.
- Ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan şiirlere) verilecektir.
- 2023 yılı için ödülün parasal tutarı 1500 Türk Lirası’dır.
- Ödüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi, telefon numarası ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte 5 adet kitap ya da 5 kopya dosyayla (Işık Kansu, Abidin Daver Sok. No:14 Çankaya / ANKARA ) adresine gönderilecektir.
- Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.
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