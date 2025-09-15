2025 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu!

Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Primetime Emmy Ödülleri, Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Gecenin öne çıkan yapımları “Adolescence”, “The Studio”, “The Pitt” ve “The Late Show With Stephen Colbert” oldu. Ancak geceye damgasını vuran an, ödülünü aldıktan sonra sahnede yaptığı konuşmada “Filistin’e özgürlük” çağrısı yapan Yahudi aktris Hannah Einbinder oldu.
GECENİN KAZANANLARI
“Adolescence”, altı dalda ödül kazanarak gecenin en çok ödül alan yapımı oldu. Mini dizi dalında ödüle layık görülen yapımda Stephen Graham, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, Erin Doherty En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Philip Barantini En İyi Yönetmen, Graham ve Jack Thorne ise En İyi Senaryo dalında ödülleri paylaştı.
Komedi kategorisinde “The Studio”, dört ödülle öne çıktı. Yapımın başrol oyuncusu Seth Rogen, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, aynı zamanda yapım En İyi Komedi Dizisi seçildi.
Drama dalında ise “The Pitt”, En İyi Drama Dizisi ödülünü kazandı. Başrol Noah Wyle, En İyi Erkek Oyuncu, Katherine LaNasa da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi.
Komedi dalında “Hacks” dizisi oyuncuları Jean Smart (En İyi Kadın Oyuncu) ve Hannah Einbinder (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu) ödülleriyle dikkat çekti.
CBS’in yayından kaldıracağını açıkladığı “The Late Show With Stephen Colbert”, En İyi Talk Show ödülünü kazanarak sahnede büyük alkış aldı.
Gecede ayrıca “Severance” oyuncusu Tramell Tillman, drama dalında ödül kazanan ilk siyahi erkek oyuncu olarak tarihe geçti.
HANNAH EİNBİNDER’DEN FİLİSTİN’E DESTEK
Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Hannah Einbinder, konuşmasını “Filistin’e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)” sözleriyle tamamladı. Konuşması sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına da tepki gösteren oyuncu, salondan büyük alkış aldı.
Ödül sonrası açıklama yapan Einbinder, “Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, etnik-milliyetçi bir devletle aynı şey değil” ifadelerini kullandı.
Yakasına, Gazze’de ateşkes çağrısıyla bir araya gelen sanatçıların oluşturduğu Artist4Ceasefire hareketinin broşunu takan Einbinder, “Gazze’de yaşananlar beni derinden etkiliyor. Arkadaşlarım orada yardım için bulunuyor. Soykırıma ortak olan kurumlara karşı tepki göstermeye devam edeceğim” dedi.
ÖNE ÇIKAN DİĞER ÖDÜLLER
En İyi Drama Dizisi
Andor
The Diplomat
The Last of Us
Paradise
The Pitt (KAZANAN)
Severance
Slow Horses
The White Lotus
En İyi Komedi Dizisi
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
The Studio (KAZANAN)
What We Do in the Shadows
En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi
Adolescence (KAZANAN)
Black Mirror
Dying for Sex
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
The Penguin
En İyi Reality Yarışma Programı
The Amazing Race
RuPaul’s Drag Race
Survivor
Top Chef
The Traitors (KAZANAN)
En İyi Talk Show
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live!
The Late Show With Stephen Colbert (KAZANAN)
En İyi Senaryolu Çeşitlilik Programı
Last Week Tonight With John Oliver (KAZANAN)
Saturday Night Live
En İyi Çeşitlilik Özel Programı (Canlı)
The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar
Beyoncé Bowl
The Oscars
SNL50: The Anniversary Special (KAZANAN)
SNL50: The Homecoming Concert
Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu
Sterling K. Brown, Paradise
Gary Oldman, Slow Horses
Pedro Pascal, The Last of Us
Adam Scott, Severance
Noah Wyle, The Pitt (KAZANAN)
Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu
Kathy Bates, Matlock
Sharon Horgan, Bad Sisters
Britt Lower, Severance (KAZANAN)
Bella Ramsey, The Last of Us
Keri Russell, The Diplomat
Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Zach Cherry, Severance
Walton Goggins, The White Lotus
Jason Isaacs, The White Lotus
James Marsden, Paradise
Sam Rockwell, The White Lotus
Tramell Tillman, Severance (KAZANAN)
John Turturro, Severance
Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Patricia Arquette, Severance
Carrie Coon, The White Lotus
Katherine LaNasa, The Pitt (KAZANAN)
Julianne Nicholson, Paradise
Parker Posey, The White Lotus
Natasha Rothwell, The White Lotus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Erkek Oyuncu
Colin Farrell, The Penguin
Stephen Graham, Adolescence (KAZANAN)
Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent
Brian Tyree Henry, Dope Thief
Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Kadın Oyuncu
Cate Blanchett, Disclaimer
Meghann Fahy, Sirens
Rashida Jones, Black Mirror
Cristin Milioti, The Penguin (KAZANAN)
Michelle Williams, Dying for Sex
Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Bill Camp, Presumed Innocent
Owen Cooper, Adolescence (KAZANAN)
Rob Delaney, Dying for Sex
Peter Sarsgaard, Presumed Innocent
Ashley Walters, Adolescence
Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Erin Doherty, Adolescence (KAZANAN)
Ruth Negga, Presumed Innocent
Deirdre O’Connell, The Penguin
Chloë Sevigny, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Jenny Slate, Dying for Sex
Christine Tremarco, Adolescence
Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu
Uzo Aduba, The Residence
Kristen Bell, Nobody Wants This
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Ayo Edebiri, The Bear
Jean Smart, Hacks (KAZANAN)
Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu
Adam Brody, Nobody Wants This
Seth Rogen, The Studio (KAZANAN)
Jason Segel, Shrinking
Martin Short, Only Murders in the Building
Jeremy Allen White, The Bear
Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Liza Colón-Zayas, The Bear
Hannah Einbinder, Hacks (KAZANAN)
Kathryn Hahn, The Studio
Janelle James, Abbott Elementary
Catherine O’Hara, The Studio
Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
Jessica Williams, Shrinking
Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Ike Barinholtz, The Studio
Colman Domingo, The Four Seasons
Harrison Ford, Shrinking
Jeff Hiller, Somebody Somewhere (KAZANAN)
Ebon Moss-Bachrach, The Bear
Michael Urie, Shrinking
Bowen Yang, Saturday Night Live
Drama Dizisinde En İyi Senaryo
Dan Gilroy, Andor (KAZANAN)
Joe Sachs, The Pitt
R. Scott Gemmill, The Pitt
Dan Erickson, Severance
Will Smith, Slow Horses
Mike White, The White Lotus
Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Senaryo
Jack Thorne, Stephen Graham, Adolescence (KAZANAN)
Charlie Brooker, Bisha K. Ali, Black Mirror
Kim Rosenstock, Elizabeth Meriwether, Dying for Sex
Lauren LeFranc, The Penguin
Joshua Zetumer, Say Nothing
Komedi Dizisinde En İyi Senaryo
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, Hacks
Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola, The Rehearsal
Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett, Somebody Somewhere
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez, The Studio (KAZANAN)
Sam Johnson, Sarah Naftalis, Paul Simms, What We Do in the Shadows
Çeşitlilik Programında En İyi Senaryo
The Daily Show
Last Week Tonight With John Oliver (KAZANAN)
Saturday Night Live
Komedi Dizisinde En İyi Yönetmen
Ayo Edebiri, The Bear
Lucia Aniello, Hacks
James Burrows, Mid-Century Modern
Nathan Fielder, The Rehearsal
Seth Rogen, The Studio (KAZANAN)
Drama Dizisinde En İyi Yönetmen
Janus Metz, Andor
Amanda Marsalis, The Pitt
John Wells, The Pitt
Jessica Lee Gagné, Severance
Ben Stiller, Severance
Adam Randall, Slow Horses (KAZANAN)
Mike White, The White Lotus
Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yönetmen
Philip Barantini, Adolescence (KAZANAN)
Shannon Murphy, Dying for Sex
Helen Shaver, The Penguin
Jennifer Getzinger, The Penguin
Nicole Kassell, Sirens
Lesli Linka Glatter, Zero Day