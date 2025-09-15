2025 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu!

Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Primetime Emmy Ödülleri, Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Gecenin öne çıkan yapımları “Adolescence”, “The Studio”, “The Pitt” ve “The Late Show With Stephen Colbert” oldu. Ancak geceye damgasını vuran an, ödülünü aldıktan sonra sahnede yaptığı konuşmada “Filistin’e özgürlük” çağrısı yapan Yahudi aktris Hannah Einbinder oldu.

GECENİN KAZANANLARI

“Adolescence”, altı dalda ödül kazanarak gecenin en çok ödül alan yapımı oldu. Mini dizi dalında ödüle layık görülen yapımda Stephen Graham, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, Erin Doherty En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Philip Barantini En İyi Yönetmen, Graham ve Jack Thorne ise En İyi Senaryo dalında ödülleri paylaştı.

Komedi kategorisinde “The Studio”, dört ödülle öne çıktı. Yapımın başrol oyuncusu Seth Rogen, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, aynı zamanda yapım En İyi Komedi Dizisi seçildi.

Drama dalında ise “The Pitt”, En İyi Drama Dizisi ödülünü kazandı. Başrol Noah Wyle, En İyi Erkek Oyuncu, Katherine LaNasa da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi.

Komedi dalında “Hacks” dizisi oyuncuları Jean Smart (En İyi Kadın Oyuncu) ve Hannah Einbinder (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu) ödülleriyle dikkat çekti.

CBS’in yayından kaldıracağını açıkladığı “The Late Show With Stephen Colbert”, En İyi Talk Show ödülünü kazanarak sahnede büyük alkış aldı.

Gecede ayrıca “Severance” oyuncusu Tramell Tillman, drama dalında ödül kazanan ilk siyahi erkek oyuncu olarak tarihe geçti.

HANNAH EİNBİNDER’DEN FİLİSTİN’E DESTEK

Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Hannah Einbinder, konuşmasını “Filistin’e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)” sözleriyle tamamladı. Konuşması sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına da tepki gösteren oyuncu, salondan büyük alkış aldı.

Ödül sonrası açıklama yapan Einbinder, “Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, etnik-milliyetçi bir devletle aynı şey değil” ifadelerini kullandı.

Yakasına, Gazze’de ateşkes çağrısıyla bir araya gelen sanatçıların oluşturduğu Artist4Ceasefire hareketinin broşunu takan Einbinder, “Gazze’de yaşananlar beni derinden etkiliyor. Arkadaşlarım orada yardım için bulunuyor. Soykırıma ortak olan kurumlara karşı tepki göstermeye devam edeceğim” dedi.

ÖNE ÇIKAN DİĞER ÖDÜLLER

En İyi Drama Dizisi

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt (KAZANAN)

Severance

Slow Horses

The White Lotus

En İyi Komedi Dizisi

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio (KAZANAN)

What We Do in the Shadows

En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi

Adolescence (KAZANAN)

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

En İyi Reality Yarışma Programı

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors (KAZANAN)

En İyi Talk Show

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

The Late Show With Stephen Colbert (KAZANAN)

En İyi Senaryolu Çeşitlilik Programı

Last Week Tonight With John Oliver (KAZANAN)

Saturday Night Live

En İyi Çeşitlilik Özel Programı (Canlı)

The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar

Beyoncé Bowl

The Oscars

SNL50: The Anniversary Special (KAZANAN)

SNL50: The Homecoming Concert

Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Pedro Pascal, The Last of Us

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt (KAZANAN)

Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

Kathy Bates, Matlock

Sharon Horgan, Bad Sisters

Britt Lower, Severance (KAZANAN)

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Zach Cherry, Severance

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

James Marsden, Paradise

Sam Rockwell, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance (KAZANAN)

John Turturro, Severance

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Patricia Arquette, Severance

Carrie Coon, The White Lotus

Katherine LaNasa, The Pitt (KAZANAN)

Julianne Nicholson, Paradise

Parker Posey, The White Lotus

Natasha Rothwell, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Erkek Oyuncu

Colin Farrell, The Penguin

Stephen Graham, Adolescence (KAZANAN)

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

Brian Tyree Henry, Dope Thief

Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Kadın Oyuncu

Cate Blanchett, Disclaimer

Meghann Fahy, Sirens

Rashida Jones, Black Mirror

Cristin Milioti, The Penguin (KAZANAN)

Michelle Williams, Dying for Sex

Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Bill Camp, Presumed Innocent

Owen Cooper, Adolescence (KAZANAN)

Rob Delaney, Dying for Sex

Peter Sarsgaard, Presumed Innocent

Ashley Walters, Adolescence

Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Erin Doherty, Adolescence (KAZANAN)

Ruth Negga, Presumed Innocent

Deirdre O’Connell, The Penguin

Chloë Sevigny, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Jenny Slate, Dying for Sex

Christine Tremarco, Adolescence

Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

Uzo Aduba, The Residence

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Jean Smart, Hacks (KAZANAN)

Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

Adam Brody, Nobody Wants This

Seth Rogen, The Studio (KAZANAN)

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Liza Colón-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks (KAZANAN)

Kathryn Hahn, The Studio

Janelle James, Abbott Elementary

Catherine O’Hara, The Studio

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Jessica Williams, Shrinking

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ike Barinholtz, The Studio

Colman Domingo, The Four Seasons

Harrison Ford, Shrinking

Jeff Hiller, Somebody Somewhere (KAZANAN)

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Michael Urie, Shrinking

Bowen Yang, Saturday Night Live

Drama Dizisinde En İyi Senaryo

Dan Gilroy, Andor (KAZANAN)

Joe Sachs, The Pitt

R. Scott Gemmill, The Pitt

Dan Erickson, Severance

Will Smith, Slow Horses

Mike White, The White Lotus

Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Senaryo

Jack Thorne, Stephen Graham, Adolescence (KAZANAN)

Charlie Brooker, Bisha K. Ali, Black Mirror

Kim Rosenstock, Elizabeth Meriwether, Dying for Sex

Lauren LeFranc, The Penguin

Joshua Zetumer, Say Nothing

Komedi Dizisinde En İyi Senaryo

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, Hacks

Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola, The Rehearsal

Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett, Somebody Somewhere

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez, The Studio (KAZANAN)

Sam Johnson, Sarah Naftalis, Paul Simms, What We Do in the Shadows

Çeşitlilik Programında En İyi Senaryo

The Daily Show

Last Week Tonight With John Oliver (KAZANAN)

Saturday Night Live

Komedi Dizisinde En İyi Yönetmen

Ayo Edebiri, The Bear

Lucia Aniello, Hacks

James Burrows, Mid-Century Modern

Nathan Fielder, The Rehearsal

Seth Rogen, The Studio (KAZANAN)

Drama Dizisinde En İyi Yönetmen

Janus Metz, Andor

Amanda Marsalis, The Pitt

John Wells, The Pitt

Jessica Lee Gagné, Severance

Ben Stiller, Severance

Adam Randall, Slow Horses (KAZANAN)

Mike White, The White Lotus

Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yönetmen

Philip Barantini, Adolescence (KAZANAN)

Shannon Murphy, Dying for Sex

Helen Shaver, The Penguin

Jennifer Getzinger, The Penguin

Nicole Kassell, Sirens

Lesli Linka Glatter, Zero Day