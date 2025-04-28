2025 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buluyor
Türkiye Barolar Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen 2025 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri, 5 Mayıs Pazartesi saat 18.30’da sahiplerini bulacak.
Türkiye Barolar Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen 2025 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri, 5 Mayıs Pazartesi saat 18.30’da sahiplerini bulacak. Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ödül töreninde Ozan Çoban ve Güneş Demir’in müzik dinletisi yer alacak. Ödül sahipleri, 8 kişilik seçici kurul tarafından belirlenecek. Kurulda, Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Ercan Demir, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen ve Av. Ümit Altaş yer alıyor.
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