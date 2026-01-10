2026’da sinema dünyasını sarsacak 20 film

1. HAMNET Maggie O'Farrell'ın ödüllü kitabından uyarlanan Hamnet, William Shakespeare (Paul Mescal) ve eşi Agnes (Jessie Buckley) arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Hikaye, çiftin başından geçen ve Shakespeare'in Hamlet oyununa ilham veren trajik olayları inceliyor. Türkiye'de gösterim tarihi: 6 Şubat

2. 28 YIL SONRA: KEMİK TAPINAĞI Ralph Fiennes 28 Yıl Sonra ile beyaz perdeye geri döndü. 2002'de başlayan serinin dördüncü bölümünde, 2025'te vizyona giren "28 Yıl Sonra" kaldığı yerden devam ediyor. Spike (Alfie Williams), Jimmy Crystal (Jack O'Connell) liderliğindeki ölümcül bir grupla karşı karşıya geliyor. Dr. Kelson (Ralph Fiennes) ise yıkıcı sonuçlar doğurabilecek yeni bir ilişkiye başlıyor. Türkiye'de gösterim tarihi: 16 Ocak

3. SESİM GELİYOR MU? İngiliz komedyen John Bishop'ın kariyerinden esinlenerek çekilen Is This Thing On? (Sesim Geliyor mu?), Bradley Cooper'ın Bir Yıldız Doğuyor ve Maestro'dan sonra yönettiği üçüncü film. Film, sürpriz biçimde stand-up komediye başlayan ve insanları güldürme yeteneğine sahip olduğunu keşfeden bir adamın hikayesini anlatıyor. Türkiye'de gösterim tarihi: 20 Şubat

4. UĞULTULU TEPELER Jacob Elordi ve Margot Robbie, Heathcliff ve Cathy rollerinde. Tutku, özlem ve bastırılmış cinsel gerilimi temsil eden görüntülerle dolu fragmanlarıyla Uğultulu Tepeler, şimdiden 2026'nın en çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Yönetmenliğini, Saltburn'ün yönetmeni Emerald Fennell üstleniyor. Heathcliff rolünde yine Jacob Elordi ile çalışıyor. Margot Robbie ise Cathy rolünde. Türkiye'de gösterim tarihi: 13 Şubat

5. THE TESTAMENT OF ANN LEE Amanda Seyfried 18. yüzyıl ruhani lideri Ann Lee rolünde. Amanda Seyfried, gerçek hayatta 18. yüzyılda Shakerizm olarak bilinen dini bir hareketin lideri olan Ann Lee rolüyle başrolde yer alıyor. Aslen 17. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkan dini hareket Kuveykır (Dostlar Derneği) mensubu olan Lee, bu tarikattan ayrılıyor ve Atlantik'i geçerek Amerika'ya gidiyor. Burada yüzlerce kişi onun dini yolculuğuna katılıyor. Küresel gösterim tarihi: 6 Mart

6. ÇIĞLIK 7 Orijinal Çığlık filminin ve iki devam filminin senaryosunu yazan Kevin Williamson, bu kez hem yönetmenlik hem de senaryo yazarlığı koltuğunda Çığlık ailesine geri döndü. Kamera önünde ise, Gale Weathers'ı canlandıran Courteney Cox ve Sidney Prescott'ı oynayan Neve Campbell, Prescott'ın kızını tehdit eden yeni bir Hayalet Surat ile yüzleşmek üzere geri dönüyorlar. Türkiye'de gösterim tarihi: 27 Şubat

7. SÜPER MARİO GALAKSİ FİLMİ Mario, Prenses Peach'i kurtarmak için uzayda göreve çıkıyor. Süper Mario Kardeşler aksiyon filminin gişe başarısızlığından otuz yıl sonra, neşeli tesisatçının maceralarını konu alan animasyon filmi -Süper Mario Kardeşler Filmi- gişede bir milyar dolardan fazla hasılat elde etmişti. Mario ve Luigi'nin Prenses Peach'i kurtarmak için yola çıktığı 2007 yapımı bir oyuna dayanan bu devam filmi kaçınılmazdı. Küresel gösterim tarihi: 3 Nisan

8. ŞEYTAN MARKA GİYER 2 Meryl Streep Miranda; Anne Hathaway Andy rollerinde, Şeytan Marka Giyer 2'de yeniden bir aradalar. Meryl Streep'in Runway moda dergisinin esprili editörü ve Anne Hathaway'in moda dünyasına yeni adım atan saf Andy rolündeki performansı, orijinal filmi milyonlarca kişinin izlediği bir yapım haline getirmişti. Yirmi yıl sonra her iki karakter de geri dönüyor. Filmle ilgili şimdilik çok az detay biliniyor ancak hayranların favorileri Emily Blunt ve Stanley Tucci de Emily ve Nigel rolleriyle geri dönüyor. Küresel gösterim tarihi: 1 Mayıs

9. YILDIZ SAVAŞLARI: MANDALORİAN VE GROGU Üç sezon boyunca yayınlanan Mandalorian, en başarılı Yıldız Savaşları (Star Wars) dizisi oldu. Yapımcıları, popülaritesinin Yıldız Savaşları'na beyazperdede yeniden can suyu olmasını umuyorlar. Bu, 2019'da gösterime giren Yıldız Savaşları: Skywalker'ın Yükselişi'nden bu yana serinin ilk filmi olacak. Filmde Sigourney Weaver da rol alacak. Küresel gösterim tarihi: 22 Mayıs

10. DİSCLOSURE DAY (İFŞA GÜNÜ) Josh O'Connor son Steven Spielberg projesinde rol alıyor. Steven Spielberg'in son projesi oldukça gizemli tutuldu. İki dakikalık tanıtım videosu bile olay örgüsüne dair fazla bir ipucu vermiyor. Ancak, "Eğer yalnız olmadığımızı öğrenseydiniz, biri size bunu gösterseydi, kanıtlasaydı, bu sizi korkutur muydu?" sloganıyla, uzaylı ziyaretçilerin insanlığa ifşa edileceğine dair güçlü bir ima içeriyor. Küresel gösterim tarihi: 12 Haziran

11. OYUNCAK HİKAYESİ 5 Woody ve Buzz beşinci maceralarıyla geri dönüyor. 2020'ler Pixar için kolay geçmedi. Kırmızı, Elio ve Oyuncak Hikayesi'nden türeyen Lightyear (Işıkyılı) da dahil olmak üzere birçok film, kendi yüksek beklentilerinin altında kaldı. Animasyon stüdyosu, en başarılı serisinin beşinci filminde Tom Hanks'in Woody ve Tim Allen'ın Buzz olarak geri dönüşünün işleri yoluna koymaya yardımcı olacağını umuyor. Küresel gösterim tarihi: 19 Haziran

12. SUPERGIRL Milly Alcock'un Superman filminde Supergirl olarak kısa bir giriş yapması, filmin en önemli bölümlerinden biriydi. Kendi filminde ise olay örgüsü "intikam ve adaletin destansı, yıldızlararası yolculuğu" hakkında olabilir gibi görünüyor. Ancak fragmanda kötülerle savaşmaktan disko topunun altında dans etmeye kadar farklı yönlerinin gösterilmesi, filmin aynı zamanda onun kişiliğiyle de ilgili olduğunu gösteriyor. Küresel gösterim tarihi: 26 Haziran

13. MOANA İlk animasyon filmi Moana büyük bir başarı yakalamıştı, devam filmi Moana 2 ise daha da büyük bir başarı elde ederek gişede 1 milyar dolardan fazla hasılat yapmıştı. Bu nedenle, genç Moana'nın halkını kurtarmayı umduğu bir yolculuğa çıkmak için adasını terk etmesini anlatan bu canlı aksiyon uyarlamasıyla ilgili beklentiler yüksek. Küresel gösterim tarihi: 10 Temmuz

14. ODYSSEY Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan, genellikle izleyicilerin filmlerinin konusuyla ilgili detayları önceden bilmesinden hoşlanmaz. Ancak 2023'te Oscar ödülü kazanan Oppenheimer'dan sonraki filmi, Truva Savaşı'ndan sonra eve dönen Odysseus'un (Matt Damon) hikayesini anlatıyor. Hikaye, Homeros'un Yunan destanına dayanıyor. Küresel gösterim tarihi: 17 Temmuz

15. SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY Serinin önceki filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un sonunda, Dr. Strange'in yaptığı büyü, kız arkadaşı MJ dahil tüm dünyaya Peter Parker'ın (Tom Holland) Örümcek Adam olduğunu hatta Parker'ın varlığını bile unutturmuştu. Bu nedenle, birçok kişi, filmin Parker'ın süper kahraman olmanın yalnızlığıyla nasıl başa çıktığını konu edindiğini düşünüyor. Küresel gösterim tarihi: 31 Temmuz

16. THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING İlk Açlık Oyunları filminden çeyrek asır öncesinde geçen Sunrise on the Reaping, Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı Katniss'e akıl hocalığı yapacak olan Haymitch Abernathy'nin 50. Açlık Oyunları'na katılımını konu alıyor. Hem Lawrence'ın hem de Josh Hutcherson'ın (Peeta) filmde kısa rollerde yer alacağı bildirilmişti. Küresel gösterim tarihi: 20 Kasım

17. FOCKER-IN-LAW Zor Baba ile başlayan serinin dördüncü filminde Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo, Blythe Danner ve Owen Wilson geri dönüyor. Ancak önceki filmlerde Stiller'ın anne babasını canlandıran Dustin Hoffman ve Barbara Streisand'ın durumu belirsiz. Kadroya katılan yeni isimlerden biri de Ariana Grande. Küresel gösterim tarihi: 25 Kasım

18. JUMANJI 3 Jumanji'nin dönüş filminin oyuncularıyla bir fotoğraf paylaşıldı. Hala gizlilik perdesi ardında olan bir başka proje de Jumaji. Filmle ilgili bugüne dek sadece bir fotoğraf yayınlandı ve kesinleşmiş olay örgüsü detaylarına ulaşmak zor. Ancak Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan ve Kevin Hart'tan oluşan ana kadronun geri döneceğini biliyoruz. Ve bunun son Jumanji filmi olacağı söyleniyor. Küresel gösterim tarihi: 11 Aralık

19. YENİLMEZLER: KIYAMET GÜNÜ Robert Downey Jnr Marvel Evreni'ne geri dönüyor. Bir dönem gişeleri silip süpüren Marvel sinema evreni için oldukça sakin bir dönem oldu. Marvel, Avengers: Doomsday'in (Yenilmezler: Kıyamet Günü) beklentileri karşılayacağını ve gişe rekorları kıracağını umuyor. Bu filmde Robert Downey Jr., kötü adam Doktor Doom rolünde geri dönüyor. Ayrıca X-Men üyeleri de dahil olmak üzere büyük bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Küresel gösterim tarihi: 18 Aralık