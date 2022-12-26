24 Mayıs 1453 Fetih sabahı Topkapı'da surların önünde olmak, savaşı görmek ister misiniz?

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

İBB Kültür AŞ’ye bağlı dünyanın ilk tam panoramik müzesi Panaroma 1453’de yeni bir heyecan var: Sultan Mehmed’in Rüyası filmi, çağdaş bir yorumla Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde dijital bir yorumla yeniden hayat buluyor. Projection mapping gösterimiyle deneyimlenebilen bu çarpıcı deneyimi böylece Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde geçtiğimiz hafta içinde basına gösterilerek hayata geçirildi. Bazen insan yaşadığı kenti, bir turist kadar gezmeyebiliyor. Ben de turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği müzeye ilk kez geldim; oysa burası, İstanbul’un tarihi meydanı Topkapı’da ve ulaşımı da çok kolay, Müze, Topbaş zamanında Topkapı Otogarı’nın kaldırıldığı alana yapılmıştı. Metro, metrobüs, tramvay ve otobüsle ulaşılabilen ve büyük bir parkın içinde bulunan 1453 Tarih Müzesi, bugüne kadar panaromik duvarlarında olan resimlerle ve padişah portreleriyle ilgi çekiyordu. Bugünden sonra ise tarihle teknolojinin buluştuğu bir gösteriye ev sahipliği yapıyor. II. Mehmet’in en büyük rüyası olan İstanbul, o zamanki ismiyle Konstantinapolis’i fethetmek sadece 21 yaşındaki bu genç sultanın azmiyle gerçekleşiyor. Mapping şovda surları kuşatmış yeniçeriler, İstanbul’un karşısındaki hisarlar, gürleyen toplar ve savaş bütün gerçekliğiyle yansıtılıyor. En sonunda ise tekneler tepelerden kızaklar üzerinde kaydırılarak Haliç’e indiriliyor ve büyük kuşatma sonuca ulaşıyor. Daha sonra Fatih ünvanını alacak olan Sultan II. Mehmet atının üzerinde İstanbul’a giriyor. Projeckt İstanbul tarafından gerçekleştirilen dijital şov seansları sabah 08.30’dan itibaren her yarım saatte bir gerçekleşiyor. Müze her gün açık. Gitmişken çıkışta müzenin dükkânına uğrayıp birbirinden ilginç hediyelik eşya ve kitaplara da bakmayı unutmayın.

