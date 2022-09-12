Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt: Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:53

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümünde kullandığı "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içendeydi. Gençleri, kadınları ve geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" ifadesine AKP ve MHP kanadından gelen tepkilere yanıt verdi.

BAHÇELİ VE ÇELİK HEDEF ALMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100. yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır” demişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Soyer'i "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur" sözleriyle hedef almıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ın ilk konuğu oldu.

'SİZ ATALARIMIZLA BİR TUTABİLİR MİSİNİZ BU HIRSIZLARI, HARAMİLERİ? TUTAMAZSINIZ'

İktidar yanlıları tarafından hedef haline getirilen Soyer, tepkilere şu yanıtı verdi:

"Nutuk'un birinci sayfasında Mustafa Kemal Atatürk, 'Samsuna çıktığım gün genel durum ve görüş ülkeyi savaşa sokanlar kendi hayatlarının peşine düşerek ülkeden kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında bulunan Vahdettin soysuzlaşmış. Kendini ve yalnızca tahtını güvenceye alabileceği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit başkanlığındaki hükümet başarısız, zavallı ve korkak...' diyor.

Osmanlı, Selçuklu bizim atamız. Sadece bir fikre inanan insanların ataları değil ki, hepimizin ataları ama Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi? Mustafa Kemal için 'hain' demiş, suikastler düzenlemiş. Nihayet hayran olduğu İngiliz teknelerine binip kaçmışlar. Siz o atalarımızla bir tutabilir misiniz bu hırsızları, haramileri? Tutamazsınız.

'EĞER BU MİLLETİ SEVİYORSAK, BUNLARI AYIRMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

Bu vatan hainliği değilse nedir? Ülkeyi vatan hainlerine teslim etmek, Sevr'i imzalamak. Ondan sonra onların gemilerine binip bu ülkeyi terk etmek, milli kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk için idam fermanları çıkartmak... Biz bunları teşhir edip, gerçekten ne olduğunu söylemeyip de ne yapacağız? Eğer bu milleti seviyorsak, bunları ayırmak mecburiyetindeyiz. Elbette Osmanlı karşıtı değiliz, hepimizin atası. İzmir'in en şaşalı, en görkemli dönemleri Osmanlı döneminde yaşanmış. Bizim Osmanlı'ya karşı olmamız mümkün olabilir mi? Osmanlı'ya olan sevgi neden sadece birilerinin tekelinde olsun? Elbette bizim de atalarımız, elbette biz de sonsuza kadar sahip çıkarız.

'BÖL - YÖNET BAZI YÖNETİCİLERİN ÇOK DAHA KOLAYINA GELİYOR'

Biz barışı sonuna kadar savunacağız ama bir emperyalist saldırı olursa da en başta direnen İzmir olacaktır. Yunan'ın Y'sini ağzımıza almamışız. Böyle bir şey olabilir mi? Biz bütün emperyalistler için söyledik. Emperyalist işgalcilere karşı en büyük tokat İzmir'den atıldı dedik. O nedenle hepsini kast ederek söyledik. Bu kutuplaştırma, ayrıştırma sözcüğü, böyle bir konuşmanın içeriğinden bile toplumu ayrıştırma... Bu böl, yönet var ya. Bazı yöneticilerin çok daha kolayına geliyor... Çok daha kolay çünkü"