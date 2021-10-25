25. İstanbul Tiyatro Festivali, ‘Bu Zamanda Tiyatro’ sloganıyla devam ediyor

25 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Yarım asırı geride bırakan festivalde bugünden itibaren hangi oyunlar sahnelenecek sizin için toparladık.

Öncelikle yaptığı tüm işleri takip ettiğim ve her oyunu başarıyla sahneye taşıyan Emrah Eren’in yönettiği “Irgat” adlı oyundan bahsedelim.

Irmak Bahçeci’nin yazdığı ve Emre Kınay’ın rol aldığı oyun, Macbeth’ten Romeo ve Juliet’e, On İkinci Gece’den Venedik Taciri’ne; Shakespeare oyunlarından alıntılarla tasarlanmış bir kolaj.

Oyunun yönetmeni Eren, “Irgat Shakespeare’in günümüze kalan tüm oyunları taranarak, sadece onun cümleleriyle yazıldı. Yazıldı demekten çekinsek de gerçek bu; bu hem bir Shakespeare kolajı hem de yepyeni bir hikâye” diyor ve ekliyor; “Türkiye’de geçen, Shakespeare’in hiç yazmadığı bir hikâye. Haddimize kafa tutarak büyük dehanın cümlelerine ve diline talip olup yeni, buralı bir karakterin başına gelenleri anlatma çabamızın sonucunda ortaya çıktı bu çalışma. Memleketinde sürüp giden çatışmalardan, ideolojik kavgaların kasıp kavurduğu üniversiteden, taşranın işsizliğinden, metropolün ağır işçiliğinden kurtulmayı becermiş bir işçi Irgat. Adı yok. Zaten bu oyunda kimsenin adı yok. Biz onları tanıyoruz, yüzlerini, seslerini, sözlerini, işlerini, hayatımızı nasıl kuşattıklarını biliyoruz” diyor.

“Irgat”, baştan aşağı yeni bir hikâye, daha önce karşılaşmadığınız bir adamın öyküsü. Kendisi bu coğrafyada, üstelik de bu coğrafyanın en kilit yerlerinde yaşamış bir adam. Ağzından çıkan her sözcükse büyük üstat Shakespeare’in. Yani kısaca Irgat, sadece Shakespeare’in kaleminden çıkanlarla ve Irgatça söylenen cümlelerle konuşuyor.

Eren, “Usta aktör Emre Kınay’la tanışlığımızın yirminci yılını bu oyunla kutlamaktan duyduğum mutluluğu ifade edemem. İyi ki çıktık bu yola, iyi ki yazdı Irmak, iyi ki anlatıyoruz bu hikâyeyi. Ben çekildim aradan artık, söz Irgat’ın ve seyircisinin” diyor.

“Irgat” 25 ve 26 Ekim’de saat 20.00’de Duru Sahne Ataşehir’de sahnelenecek.

‘YÜZLEŞME’ TÜM KADINLARIN HİKÂYESİ

Zehra İpşiroğlu’nun yazdığı ve Deniz Şengenç’in, Onur Gazdağ ile birlikte yönettiği Yüzleşme 27 Ekim’de saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Oyunda Arzum Gökçe, Başak Vural, Aylin Saraç rol alıyor. İpşiroğlu’nun kalemini çok severim. Herkesin kendinden bir şeyler bulacağı yazılar yazan İpşiroğlu bu sefer de gerçek hayat hikâyelerinden “Yüzleşme” ile tanıştırıyor bizi.

Haneye Tecavüz adlı belgesel romandan çıkıp gelen üç kadın karakterin kesişim kümesinde, toplumun ve sistemin ona verdiği eril gücü, hayatındaki tüm kadınlara karşı kâh açık açık kâh sinsi bir şekilde kullanan Dr. Mert yer alıyor. Yüzleşme, Mert’in eşi, kızı ve iş arkadaşı olan üç kadının; etraflarını saran ve kendi zihinlerine sokulan eril dilin farkına varıp, onunla yüzleşmelerinin hikâyesi aslında.

PROGRAM:

- Waterfloor Sanat Yönetmeni, Yazan ve Sahneleyen: Ali Salmi 30 Ekim- 20.00 Müze Gazhane

- Istırap Korosu BAM İstanbul 2 Kasım - 20.00 Alan Kadıköy

- Eşit Masallar Yazan: Müge Mor | Yöneten: Deniz Yeşil Mavi

6 Kasım - 11.30 Alan Kadıköy

- Oedipus Internationaal Theater Amsterdam (ITA)

6 Kasım - 14.00 Atlas 1948 Sineması

- Gabrıel’in Düşü Tiyatro DEA9 Kasım - 20.00 Alan Kadıköy

- Koleksiyoncu İkincikat & Civil Production

10 Kasım - 20.00 Profilo Kültür Merkezi Batı Sahne

- Vişne Bahçesi Kocaeli Şehir Tiyatroları

12 Kasım - 20.00 DasDas

- Mitolojik Hikâyeler I Tasarlayan ve Yazan: Ani Haddeler

13 Kasım - 11.00 YAPI KREDİ BOMONTİADA 4. KAT

- Birazdan Gideriz Şimdi Yağmur Yağıyor Kadıköy Emek Tiyatrosu

15 Kasım - 20.00 Moda Sahnesi

- Medea Internationaal Theater Amsterdam (ITA)

17 Kasım 20.00 Zorlu Psm Turkcell Sahnesi

- Beni Sakın Yumruklardan Yazan: Ceren Ercan | Yöneten: Yelda Baskın

19 Kasım - 20.00 Alan Kadıköy

- Toz Yazan: Murat Mahmutyazıcıoğlu | Yöneten: Hira Tekindor

24 Kasım - 20.00 Alan Kadıköy