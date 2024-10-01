25. yılını kutlayan BİFO, yeni sezona özel programıyla başlayacak: ‘Müziğin gücü...’

Yayınlanma: 01.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.10.2024 - 04:00

Her yıl çizgisini yükseltmeye çalışan orkestra, sezonu 10 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ndeki konserle açacak. Son konser ise 15 Mayıs 2025 günü verilecek.

BİFO’nun geçen sezondan bu yana sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan oldu. Orkestra, gelecek yıl bir de Birleşik Krallık turnesine çıkacak. Bu özel sezonu Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay ile konuştuk.

Bu yılın Borusan Sanat için önemi nedir? Özel hazırlıklar var mı?

Dile kolay, 25. sezonumuza giriyoruz. Özel bir orkestranın, ilk günden bu yana çizgisini hep daha da yükselterek 25 yıl boyunca bunu sürdürebilmesi çok önemli. 25. yıl kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında konserlerimiz olacak. Mart 2025 gibi yeni orkestra albümümüzü Onyx etiketiyle yayımlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Nisan 2025’te Birleşik Krallık turnesine çıkacağız. İzleyicilerimizin konserlerimizi, radyo ve TV yayınlarımızı daha rahat takip edebilmeleri için yeni bir uygulama üzerinde çalışmalarımız sürüyor. 25. sezonumuzda takipçilerimiz ile müziğin birleştirici gücünü tüm konserlerimizde hissedeceğimiz bir sezon bizi bekliyor. YouTube kanalımız için yeni içerikler üzerinde çalışıyoruz.

MÜZİKAL BECERİ VE GENİŞ REPERTUVAR

Bu 25 yıl içinde geriye dönüp baktığımızda kilometre taşı diyebileceğimiz etkinlikler neler? Sizin bireysel olarak hâlâ unutamadığınız konser anılarınız var mı?

Benim 25 yılın son 15 yılında bilfiil yaşadığım en önemli konserler arasında; İngiltere’de BBC Proms (2014), Viyana’da Musikverein (2016), Amsterdam’da Concertgebouw (2018), İstanbul Müzik Festivali’nde Barbara Hannigan & BİFO (2023), Carlo Tenan ile Mozart Requeim (2024) yer alıyor.

Bu yılki repertuvarda izleyiciyi genel olarak ne bekliyor?

Bu yıl, sanat yönetmenimiz ve sürekli şefimiz Carlo Tenan ile birlikte orkestranın hem teknik ve müzikal becerilerini gösterebileceği hem de geniş repertuvarını sunabileceği bir program hazırladık. Sezon programında Mahler, Schumann, Mendelssohn, Beethoven, Ravel, Respighi, Saygun, Britten, Wagner, Walton, Mozart, Bernstein ve Gershwin gibi birçok besteciden eserler yer alıyor. Onursal şef Gürer Aykal ve sürekli şef Carlo Tenan’ın yanı sıra, konuk şef olarak Laurence Equilbey ve Nil Venditti’nin yönetimindeki konserlerde BİFO, Hélène Walter, Marlis Petersen, Alena Baeva, Chloe Ji-Yeong Mun, Marco Vergini, Can Çakmur, Çağ Erçağ, Jan Mráek, Enrico Pace ve Ziyu He ile aynı sahneyi paylaşacak.

‘İKİ YIL SONRASINA HAZIRLIK’

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, konser temalarını nasıl bir çalışma sürecinin ardından belirliyor?

Sanat yönetmenimiz ve orkestra yönetim ekibimizle hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki konserleri, festival programlarını ve temaları takip edip yurtdışında birlikte çalıştığımız ajans, menajer ve kurumlar ile fikir alışverişleri yapıyoruz. Titizlikle yürüttüğümüz bu çalışma sonrasında dinleyicilerimize hem bildikleri hem de ilk defa dinleyecekleri müziklerle çevrili programlar hazırlıyoruz. Genelde iki sene önden programlamalarımızı yapıyoruz. Örneğin, bugünlerde 2026-2027 sezonumuz için çalışmalarımıza başladık.

‘SEZON BİR BAŞLADI MI BİTTİ’

Bu sezonki konserler arasında iple çektiğiniz konserler hangileri?

Açılış konserimizi her zaman iple çekerim, çünkü bizler sezon başladığı zaman o hazırlık sürecimizin meyvelerini almaya başlarız. Kendi aramızda, “Sezon bir başladı mı bitti” gibi bir sözümüz de vardır. Ayrıca bu sezon Nil Venditti ile yapacağımız konseri, Carlo Tenan ile Mahler 5 konserini ve Gürer Aykal ile yapacağımız Mozart konserimizi merakla bekliyorum. Bunların yanı sıra, nisan ayında yapacağımız Birleşik Krallık turnemizi de dört gözle bekliyoruz.