Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Hollanda, İtalya ve Almanya'da sahne alacak...
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası; bugün İstanbul'da başlayacak konserlerine Amsterdam, Venedik, Brescia ve Berlin'de devam edecek.
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 23 Temmuz-10 Ağustos'ta Türkiye, Hollanda, İtalya ve Almanya'da toplam 6 konser verecek.
Türkiye'de konservatuarlarda okuyan 16-22 yaş arasındaki sınavla seçilen 80 genç müzisyenden oluşan Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestra, genç müzisyenlerin yurt içi ve yurt dışı festivallerde konser verme ve orkestralar arası değişim programlarından yararlanmalarını da sağlıyor.
İlk konserine 23 Temmuz akşamında Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Salonu'nda çıkacak TUGFO, 24 Temmuz'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Orkestra Daniel Ciobanu ve Cem Babacan solistliğinde Fransız besteci Hector Berlioz, Rus besteciler Sergey Rahmaninov ve Sergey Prokofyev ile genç bestecilerden Ege Gür'ün eserlerini yorumlayacak.
Orkestranın yurt dışı turnesinin ilk durağı ise 26 Temmuz'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Concertgebouw Konser Salonu olacak.
28 Temmuz'da İtalya'nın Brescia şehrinde düzenlenen Salo Festivali'ne katılacak orkestra, 30 Temmuz'da Venedik'teki Scuola Grande di San Rocco'da müzikseverlere keyifli bir dinleti sunacak.
TUGFO, sezonun son konserini 10 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de Konzerthaus Konser Salonu'nda verecek.
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