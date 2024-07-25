Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası AKM'de konser verdi

Yayınlanma: 25.07.2024 - 18:09

Güncelleme: 25.07.2024 - 18:09

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve şef Cem Mansur'un yönettiği Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 2024 turnesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) unutulmaz bir konser verdi.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren TUGFO'ya, konserde piyanist Daniel Ciobanu eşlik etti. Konserde Hector Berlioz, Sergey Rahmaninov, Ege Gür ve Sergey Prokofiev'in eserleri müzikseverlerle buluştu.

Genç besteci Ege Gür'ün, 2023 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına bestelediği "Görünmez Olanın İmgesi" adlı eser de ilk kez dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

TUGFO AVRUPA TURNESİNE DEVAM EDİYOR

Türkiye'deki konservatuvarlarda okuyan 16-22 yaşları arasındaki sınavla seçilen 80 genç müzisyenden oluşan orkestra, Avrupa turnesine devam ediyor. Yurt dışı turnesinde Hollanda, İtalya ve Almanya'da önemli sanat merkezlerinde konserler verecek:

26 Temmuz: Amsterdam'da Concertgebouw

28 Temmuz: İtalya'daki Salo Festivali

30 Temmuz: Venedik'te Scuola Grande di San Rocco

10 Ağustos: Berlin'de Konzerthaus konser salonu (sezonun son konseri)