26 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Ankara Sinema Derneği tarafından düzenlenen 26. Gezici Festival, yolculuğuna bugün Ankara’dan başlıyor. 2 Aralık’a ödüllü yapımlar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki gösterimlerde sinemaseverlerle buluşacak. Film gösterimleri sonrasında yapılacak söyleşilerde film ekipleri izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Gezici Festival’in Türkiye 2021 bölümünde yer alan “İki Şafak Arasında” filminin bu akşamki gösterimi, yönetmen Selman Nacar ile filmin oyuncularından Nezaket Erden’in katılımıyla yapılacak. Yarın gösterilecek “Zuhal” ve “Okul Tıraşı”nın biletleri tükendi. Ankara’da ilk kez izleyiciyle buluşacak “Zuhal” filminin gösterimi sonrasında yönetmen Nazlı Elif Durlu, “Okul Tıraşı” filminin gösteriminin ardından ise filmin yönetmeni Ferit Karahan ile oyuncularından Melih Selçuk seyircilerin sorularını yanıtlamak üzere salonda olacak.

FİLM EKİPLERİ KATILACAK

Festivalde 28 Kasım Pazar günü “Yaramaz Çocuklar” filminin gösterimi, yönetmen Ahmet Necdet Çupur ve yardımcı yapımcı İrem Akbal’ın, 29 Kasım Pazartesi akşamı “Kerr” filminin gösterimi de filmin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu ve yapımcısı Vildan Erşen’in katılımıyla yapılacak. 30 Kasım Salı günü Mert Fırat, başrolünde yer aldığı “Bembeyaz” filminin gösterimi sonrasında izleyicilerle bir araya gelecek. 2 Aralık Perşembe günü ise “Anadolu Leoparı” filminin gösterimi yönetmen Emre Kayiş ile oyuncular İpek Türktan, Koray Ergün ve Muttalip Müjdeci’nin katılımıyla gerçekleşecek. Festival, 2 Aralık akşamı gösterilecek “Diyalog” filmiyle Ankaralı izleyiciye veda edecek. “Diyalog”un gösterimi sonrasında ise filmin yönetmeni Ali Tansu Turhan, başrol oyuncuları Hare Sürel ile Ushan Çakır, filmin müziklerine imza atan Tuğçe Şenoğlu ve sanat yönetmeni Gizem Kâhya İyem salonda olacak.