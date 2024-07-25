Sinemalarda bu hafta 4 film vizyona girecek: Deadpool & Wolverine, Şans Eseri ve daha fazlası...

Yayınlanma: 25.07.2024 - 19:23

Güncelleme: 25.07.2024 - 19:23

Sinema salonlarında bu hafta 4 film vizyona girecek. İşte, 26 Temmuz Cuma gününden itibaren vizyona giren filmler...

DEADPOOL & WOLVERINE

Komedi ve aksiyon unsurlarını içeren bilim kurgu türündeki film, sevdiklerini ve tüm dünyayı tehdit eden bir tehlikeye karşı harekete geçen Deadpool'un, Wolverine'i ikna ederek bu tehlikeye karşı birlikte savaşma çabasını anlatıyor.

Başrollerinde Ryan Reynolds, Hugh Jackman ve Emma Corrin'in yer aldığı filmin yönetmenliğini Shawn Levy üstleniyor.

GENETİK SALDIRI: UZAY İSTİLASI

Sarah T. Cohen, Amber Doig-Thorne ve May Kelly'nin rol aldığı film, dehşet verici bir uzaylı kaçırma olayının gerçekleştiği yere seyahat eden genç bir gazetecinin burada şahit olduğu olayları anlatıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Fred Searle oturuyor.

ŞANS ESERİ

Woody Allen'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "Şans Eseri", komedi unsurlarını da içeren bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Fanny ve Jean, Paris'in seçkin bir mahallesinde, muhteşem bir dairede yaşayan çok başarılı, ideal evli bir çifttir. Birbirlerini ilk kez gördüklerinden beri aşıklardır. Ancak bir gün Fanny eski lise arkadaşı Alain ile karşılaşır ve her şey değişmeye başlar.

Filmin başrollerini Lou de Laage, Niels Schneider, Anna Laik ve Melvil Poupaud üstleniyor.

AHBAR

Recep Fakiroğlu'nun çektiği yerli korku türündeki film "Ahbar", tatil için arabalarıyla yola çıkan dört arkadaşın, bir anda yolda kalan arabaları için çekici çağırmalarıyla başlarından geçen olaylar etrafında dönüyor.