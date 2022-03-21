26. Türkiye Almanya Film Festivali Ödülleri belirlendi

21 Mart 2022 Pazartesi, 13:20

Almanya’nın Nürnberg kentinde bu yıl 26. kez düzenlenen Türkiye-Almanya Film Festivali cumartesi akşamı yapılan ödül töreniyle sona erdi. Üç farklı seçici kurul tarafından toplam 9 ödülün verildiği festivalde 12.000 Euro değerindeki ödüller de sahiplerini buldu. Her üç jüri de kararlarını oy birliğiyle aldıklarını açıkladılar.

Ferit Karahan’in “Okul Tıraşı” 26. Türkiye Almanya Film Festivali'nin en iyi filmi seçildi. Büyük Jüri En İyi Yönetmen Ödülü‘nü ise “Çatlak” filminin yönetmeni Fikret Reyhan aldı.

OYUNCU ÖDÜLLERİ MELTEM KAPAN VE ERCAN KESAL’IN

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü “George W. Bush’a karşı Rabiye Kurnaz” filmindeki performansı için Meltem Kaptan’a verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise “Nasipse Adayız” filmindeki performansı için Ercan Kesal’a verildi.

Seyirci Ödülü‘nü Andreas Dresen’in yönettiği “George Bush’a karşı Rabiye Kurnaz” adlı film kazandı. Öngören Ödülü'nü yönetmenliğini Niels Bauder ve Franziska Bausch-Moser‘in yaptığı “Don’t Stop Motion” filmi aldı.

EN İYİ KISA FİLM ÖDÜLÜ SERHAT KARAASLAN’A GİTTİ

Kısa film yarışma dalındaki ödüllerin dağılımı şöyle: