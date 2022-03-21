26. Türkiye Almanya Film Festivali Ödülleri belirlendi
Türkiye Almanya Film Festivali’nde üç farklı seçici kurul ve seyirciler değişik kategorilerdeki ödüllerini açıkladı. En iyi Film Ödülü 'Okul Traşı'nın oldu.
Almanya’nın Nürnberg kentinde bu yıl 26. kez düzenlenen Türkiye-Almanya Film Festivali cumartesi akşamı yapılan ödül töreniyle sona erdi. Üç farklı seçici kurul tarafından toplam 9 ödülün verildiği festivalde 12.000 Euro değerindeki ödüller de sahiplerini buldu. Her üç jüri de kararlarını oy birliğiyle aldıklarını açıkladılar.
Ferit Karahan’in “Okul Tıraşı” 26. Türkiye Almanya Film Festivali'nin en iyi filmi seçildi. Büyük Jüri En İyi Yönetmen Ödülü‘nü ise “Çatlak” filminin yönetmeni Fikret Reyhan aldı.
OYUNCU ÖDÜLLERİ MELTEM KAPAN VE ERCAN KESAL’IN
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü “George W. Bush’a karşı Rabiye Kurnaz” filmindeki performansı için Meltem Kaptan’a verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise “Nasipse Adayız” filmindeki performansı için Ercan Kesal’a verildi.
Seyirci Ödülü‘nü Andreas Dresen’in yönettiği “George Bush’a karşı Rabiye Kurnaz” adlı film kazandı. Öngören Ödülü'nü yönetmenliğini Niels Bauder ve Franziska Bausch-Moser‘in yaptığı “Don’t Stop Motion” filmi aldı.
EN İYİ KISA FİLM ÖDÜLÜ SERHAT KARAASLAN’A GİTTİ
Kısa film yarışma dalındaki ödüllerin dağılımı şöyle:
- En iyi kısa film: “Les Criminels” (“Suçlular”) Yönetmen: Serhat Karaaslan
- İkincilik ödülü: “Yara“ Yönetmen: Onur Güler
- Üçüncülük ödülü: “Stiletto” Yönetmen: Can Merdan Doğan
Video Haberler
- Çin'de düşen yolcu uçağının görüntülerine ulaşıldı
- SMA'lı Abdullah'ın ailesidestek bekliyor
- 'Düşünmekten hasta olduk, çok pahalı'
- Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
- 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı
- Sumy'de kimyasal bir tesiste tespit edilen amonyak sızın
- Rus birlikleri, Kiev'de AVM'yi vurdu
- Antalya'da binlerce denizanası sahile vurdu
- Park halindeki otomobilin bagajında ceset bulundu
- Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtar
En Çok Okunan Haberler
- Rusya'dan petrol tehditi
- 26. Türkiye Almanya Film Festivali Ödülleri belirlendi
- SMA'lı Abdullah'ın ailesidestek bekliyor
- 'Covid-19 gibi bulaşıyor, tedavisi yok'
- Fatih Ürek, Kemal Sunal'ın bilinmeyen videosunu paylaştı
- Babacan: Her alanda eylem planımız hazır
- Çin'de düşen yolcu uçağının görüntülerine ulaşıldı
- A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e gitti
- Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için yeni uyarı
- Otomobil bagajında bulunmuştu: Ölüm nedeni belli oldu