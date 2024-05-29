26. Türkiye Korolar Şenliği Ankara’da başladı

Türkiye Polifonik Korolar Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Korolar Şenliği başladı.

Emirhan Çoban
Yayınlanma: 29.05.2024 - 04:00
26. Türkiye Korolar Şenliği Ankara’da başladı
Abone Ol google-news

2 Haziran’a kadar sürecek şenliği 5 bin koristin katılımı ile 1996 yılından bu yana Türkiye Polifonik Korolar Derneği düzenliyor.

Halka açık ve ücretsiz olan şenlikte artikülasyon, diksiyon, entonasyon ve çeşitli müzikal dinamikler kategorilerinde 18 ödül verilecek.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Ankara Güzel Sanatlar Lisesi çoksesli koro öğretmeni ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği üyesi Canan Temel Sayın, “Amacımız organizazyonu bir yarışma havasında değil de şenlik havasında gerçekleştirmek. İnsanları yarıştırmadan rakip yapmadan hep beraber şarkı söyleyebilmek” dedi.


Koro haberleri konser haberleri Şenlik haberleri

İlgili Haberler

İBB 29 İstanbul'un fethi kutlama programını paylaştı: Haluk Levent ve Sena Şener konseri nerede?

İBB 29 İstanbul'un fethi kutlama programını paylaştı: Haluk Levent ve Sena Şener konseri nerede?
Ünlü şarkıcı Lara'nın konser verdiği sırada izdiham yaşandı: Binlerce vatandaş meydana sığmadı

Ünlü şarkıcı Lara'nın konser verdiği sırada izdiham yaşandı: Binlerce vatandaş meydana sığmadı
Rusya'dan çarpıcı açıklama:

Rusya'dan çarpıcı açıklama: "Ukrayna, Moskova Konser Salonuna yapılan saldırıda doğrudan rol oynadı"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkan Şoray: En çok Yılmaz Güney’i isterdim

Türkan Şoray: En çok Yılmaz Güney’i isterdim
Hande Ataizi’nin reklam ücreti dudak uçuklattı!

Hande Ataizi’nin reklam ücreti dudak uçuklattı!
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap: 'Beni kızdırmaya çalışıyorlar'

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap: 'Beni kızdırmaya çalışıyorlar'
Trans erkekler hakkında çarpıcı araştırma! 20’li yaşlarda postmenopoz riski

Trans erkekler hakkında çarpıcı araştırma! 20’li yaşlarda postmenopoz riski
Sandık Kokusu'na flaş isim: Komiser Kemal'i canlandıracak

Sandık Kokusu'na flaş isim: Komiser Kemal'i canlandıracak
Nusaybin’de bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı

Nusaybin’de bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı
Yusuf Yazıcı'dan transfer açıklaması: 'Böyle kulüpleri görmezden gelemezsin'

Yusuf Yazıcı'dan transfer açıklaması: 'Böyle kulüpleri görmezden gelemezsin'
Erkekleri kalbinden vuran kokular…

Erkekleri kalbinden vuran kokular…