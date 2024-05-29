26. Türkiye Korolar Şenliği Ankara’da başladı

Yayınlanma: 29.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2024 - 04:00

2 Haziran’a kadar sürecek şenliği 5 bin koristin katılımı ile 1996 yılından bu yana Türkiye Polifonik Korolar Derneği düzenliyor.

Halka açık ve ücretsiz olan şenlikte artikülasyon, diksiyon, entonasyon ve çeşitli müzikal dinamikler kategorilerinde 18 ödül verilecek.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Ankara Güzel Sanatlar Lisesi çoksesli koro öğretmeni ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği üyesi Canan Temel Sayın, “Amacımız organizazyonu bir yarışma havasında değil de şenlik havasında gerçekleştirmek. İnsanları yarıştırmadan rakip yapmadan hep beraber şarkı söyleyebilmek” dedi.

