Ünlü şarkıcı Lara'nın konser verdiği sırada izdiham yaşandı: Binlerce vatandaş meydana sığmadı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 07:42

Güncelleme: 27.05.2024 - 07:42

Kırıkkale Valiliği tarafından kurumlar arası koordinasyonla kamu kaynağı kullanılmadan düzenlenen KALEFEST-2024 etkinliklerinin son gününde sahne alan ünlü şarkıcı Lara, muhteşem bir konsere imza attı.

Kendi memleketinde konser veren Lara, vatandaşlara muazzam bir gece yaşattı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Lara, seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Binlerce izleyici konser sırasında öz çekim yaptı, konseri sosyal medya hesaplarından da canlı yayınladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe formalı iki çocuğu sahneye alan Lara, taraftarlara da "Kavga etmeyin" mesajı gönderdi. Şarkı arasında izleyenleriyle sohbet eden Lara, binlerce vatandaşa telefon ışıkları yaktırarak görsel şov yaptırdı. Ünlü şarkıcı, gece boyunca en sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Zaman zaman kıyafet değiştiren Lara, Kırıkkalespor formasıyla da hayranlarının karşısına çıktı.

Muhteşem bir gecenin yaşandığı konserde, Vali Makas’ın yanı sıra Belediye Başkanı Ahmet Önal, kaymakamlar, ve kurum müdürleri izleyicilerin arasında yer aldı.