27. Ankara Tiyatro Festivali’nde ‘onur ödülü’ usta oyuncu Altan Erkekli’nin: ‘Yaşasın sanat!’

Yayınlanma: 25.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.11.2024 - 04:00

Gazetemize açıklamada bulunan Erkekli, “Bu ödüle değer görülmek benim için gurur verici” dedi.

Erkekli, “Bu ödül benim için heyecan uyandıran bir olaydı. Ankara’ya 1974 yılında 19 yaşında bir genç olarak tiyatro bölümünü kazanan bir öğrencinin heyecanıyla geldim. Fakat iki sene bile kalmam ben bu şehirde diye küçümsediğim başkent, 25 yıl bana emek vererek havasıyla, ekmeğiyle ve suyuyla doyurdu, alkışlarıyla büyüttü genç Altan Erkekli’yi. İşte bu yüzden çok heyecan verici. İkinci okulum Ankara Sanat Tiyatrosu. Bana orada güvenen ikinci sınıftayken Maksim Gorki’nin ‘Ana’ adlı oyununda Povel rolü ile sahneye çıkmama olanak tanıyan Rutkay Aziz’dir. Kaybettiğimiz ustalar da ışıklarda uyusunlar. Yaman Okay, Erol Demiröz, Rana Cabbar, Meral Niron, Jale Aygaz, Suat Ülhan, Savaş Yurttaş, Mehmet Ulaş ve teknik kadrodan Haydar Kızılgül, Sadık Karataş, Ahmet Yıldız ve şu anda yaşayan ve hâlâ tiyatro yapan Cezmi Baskın, Salih Kalyon çok değerli büyüklerim olarak bana yüreklerini açtılar, arkamda durdular. Bu onurlu meslekte Özdemir Nutku, Nurhan Karadağ, Sevda Şener, Metin And, Hülya Utku ve Turgut Özakman gibi değerli insanların emeğiyle bu ödülü aldım. Eğer onların emekleri olmasaydı bu emek ödülünü alamazdım. Onlara ve Ankara seyircisine minnettarım” dedi.

‘BAŞKENTE ARMAĞAN EDİLSİN’

Tek bir isteği olduğunu söyleyen Altan Erkekli, “Bu büyüdüğüm tiyatroda, yüzlerce ustanın nefesi olan sahnede, Ihlamur Sokak’taki tiyatro binasının yani Ankara Sanat Tiyatrosu’nun binasının 6 Aralık 1963 yılında doğduğu yerde yeniden Ankara kentine armağan edilmesini diliyorum. Kent belleğinde çok önemli yeri olan bu binanın müze gibi kullanılarak gelecek kuşaklara, tiyatro izleyicilerine ve tiyatro emeklilerine bir anı olarak bırakılmasını canı gönülden istiyorum. Bana emek verenlere bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İyi ki onlar bu emeği verdiler, ben de iyi ki bu tiyatro sahnesinde hayatı değiştiren sevgiden, emekten, barıştan yana olan bir dünyayı hedefleyen çabalayan herkesle birlikte bu sanatı yapıyorum. Hayatı güzelliklere dönüştüren tiyatro sanatı hep var olsun. Yaşasın sanat, Yaşasın tiyatro diyorum” diye konuştu.

Bu yıl yaşama veda eden tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın anısına düzenlenen festival 2 Aralık’a kadar devam edecek.

Festivalde bu yıl Sırbistan, İran ve Azerbaycan’dan oyunlar ile Ankara, Bilecik, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ordu ve Zonguldak’tan toplam 42 oyun sahne alacak.

Festivalde ayrıca “emek ödülü” yıllarca Dostlar Tiyatrosu müdürü olarak sahnelere hizmet veren Ahmet Kaya’ya, “Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü” ise oyun yazarı Prof. Dr. Hasan Erkek’e verildi.