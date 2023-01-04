27. Ulusal Felsefe Olimpiyatı sonuçlandı

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

On üç bölgeden 405 öğrencinin katıldığı olimpiyatta başkanlığını TFK Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin yaptığı felsefe öğretmenlerinden oluşan komisyon kuruldu. Hüseyin Batuhan’ın “Batıda Tolerans Fikrinin Gelişmesi”, kitabından alıntılanan denemesiyle İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi Sarp Ufuk Nalbantoğlu birinci, aynı alıntı üzerine yazdığı deneme ile Bursa Osmangazi, BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Muhammed Zeybek ikinci, Ortega y Gasset’in “İnsan ve “Herkes” kitabından alıntılanan denemesiyle İstanbul Bahçelievler, Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Kutay Çetin üçüncü oldular. İlk 10’a giren öğrenciler arasında yapılacak dil sınavı sonucunda kazanan iki öğrenci Dünya Felsefe Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil edecekler.

ÇANKAYA BELEDİYESİ YENİ YILA SANATLA BAŞLIYOR

Başkentin kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, birbirinden değerli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturan Çankaya Belediyesi, yeni yıla sergiler, tiyatro, konser ve sempozyumlarla “Merhaba” diyor. 2023’ün ilk etkinlikleri, 6 Ocak’ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’ndeki iki büyük sergiyle başlıyor. “Müdahil” sergisi, 6 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde başkentlilerle buluşacak. “Retrospektif” sergisi ise 6-30 Ocak tarihleri arasında Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

NÂZIM 121 YAŞINDA

Çankaya Belediyesi, Dil Derneği işbirliği ile Nâzım Hikmet’in 121. yaşını sempozyum ve açık oturumla kutlamaya hazırlanıyor. “Nâzım Hikmet Niçin Ölümsüz” başlıklı etkinlik, konserler ve şiir dinletileri ile birlikte 14 Ocak’ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak. Nâzım Hikmet’in 15 Ocak doğum gününde ise “Ran” adlı oyun Yılmaz Güney Sahnesi’nde saat 19.30’da izleyici ile buluşacak.