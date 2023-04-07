27'nci Troya Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 17:06

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 17:08

Troya Folklor Araştırmaları Derneği tarafından bu sene 27’incisi düzenlenen Troya Kültür Sanat Ödülleri yapılan törenle sahiplerini buldu.



Pandemi nedeniyle üç yıl ara verilen tören, tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer’in sunumunda gerçekleşti. 13 dalda ödül verilen törene CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da katıldı.

Atatürkçülük ödülü, yazarımız Ahmet Yavuz’a İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü avukat Nazan Moroğlu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel tarafından verildi. Yavuz, ödül alırken yaptığı konuşmada “Buram buram vatanseverlik kokan bir mecrada bu ödülü almak benim için onurdur. Öyle tahmin ediyorum ki, zamanında anlamadığımız Mustafa Kemal Atatürk’ü anlayarak bu zorlukların üstünden geleceğiz. İnancımızı kaybetmeyelim” dedi.



Ayrıca gecede, 2001 yılında dernekleşen ve Validebağ Korusu’nu korumak için uzun yıllardır mücadele veren Validebağ Gönüllüleri’neTroya Özel Ödülü verildi.







Bu yıl ödül verilen diğer kategoriler ve ödül alan isimler şöyle:



• Atatürkçülük - Ahmet Yavuz

• Çağdaş Halk Müziği - Prof. Abdurrahman Tarikci

• Edebiyat - Lütfi Kaleli

• Fotoğraf - Eczacıbaşı Vakfı

• Halk Müziği - Uğur Önür

• Halk Oyunları - Prof. Eyüp Uzunkaya

• Oğuz Tansel Çocuk Edebiyatı - Sevim Ak

• Plastik Sanatlar - Remzi Taşkıran

• Pertev Naili Boratav Halkbilimi - Prof. Çiğdem Kara

• Sinema - Ayten Uncuoğlu

• Şiir - Arife Kalender

• Tiyatro - Yücel Erten

• Troya Özel Ödülü - Validebağ Gönüllüleri