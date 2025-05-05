29 Ekim Kadınları Derneği’nden ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ paneli
29 Ekim Kadınları Derneği, 7 Mayıs’ta “Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi” isimli panel gerçekleştirecek.
29 Ekim Kadınları Derneği, 7 Mayıs’ta “Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi” isimli panel gerçekleştirecek. Ankara Kızılay’da Tüm-Bel-Sen binasında yaşama geçirilecek olan etkinliğin açılış konuşmasını 29 Ekim Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Komisyonu Sorumlusu Yasemin Tokgöz yapacak. Konuşmanın ardından başlayacak olan panelin kolaylaştırıcılığını 29 Ekim Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ceren Kalay Eken üstlenecek. Konuşmacı olarak ise aktivist Elif Topkaya Sevinç ile Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Selma Acuner yer alacak.
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