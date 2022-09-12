29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı
29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı, "Aida" operasıyla gerçekleştirildi.
Antalya Devlet Opera ve Balesinden (DOB) yapılan açıklamaya göre, Giuseppe Verdi'nin, Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan "Aida" operasının rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, tarih araştırmalarını Ravivaddhana Monipong Sisowath üstlendi.
Eser, orkestra şefi Raoul Gürineis yönetiminde, Antalya DOB Orkestrası eşliğinde Ankara ve Antalya DOB tarafından Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelendi.
Antalya ve Ankara DOB korolarının eşlik ettiği eserde, Aida'yı Feryal Türkoğlu, Radames'i Koray Damcıoğlu, Amneris'i Ezgi Karakaya, Amonasro'yu Eralp Kıyıcı, Ramfis'i Zafer Erdaş, 2. Re'yi Engin Suna, Un Messaggero'yi Emrah Sözer ve Sacerdotessa'yı Nihan İnan Özbayrak canlandırdı.
Koro şefliğini Mahir Seyrek'in yaptığı eserin dekor tasarımı Özgür Usta'ya, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, koreografisi Sergei Terechenko'ya, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ait.
Festival kapsamında, İzmir DOB tarafından "La Traviata" operası 14 Eylül Çarşamba günü 21.00'de, İstanbul DOB tarafından "Don Kişot" balesi 17 Eylül Cumartesi günü 21.00'de, Antalya DOB tarafından "Carmina Burana" sahne kantatı 21 Eylül Çarşamba günü 21.00'de sahnelenecek.
29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 25 Eylül'deki "Gala Konser" ile sona erecek.
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- Türbanın şekline de karıştı!
- 'AKP'nin ülkeyi çökertme projesi'