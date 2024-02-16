31. İzmir Avrupa Caz Festivali başlıyor

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) düzenlediği 31. İzmir Avrupa Caz Festivali 07 -20 Mart 2024 tarihleri arasında cezseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:32
31. İzmir Avrupa Caz Festivali başlıyor
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İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) düzenlediği 31. İzmir Avrupa Caz Festivali 07 -20 Mart 2024 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İtalya Konsolosluğu, Institut français Türkiye – İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, İstanbul Slovakya Başkonsolosluğu ve İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu işbirliği ile kapılarını açacak.

Festival, 07 Mart 2024 Perşembe günü saat 20.30 da AASSM Büyük Salonda yapılacak açılış konserinde 20. yüzyılın en önemli Amerikalı caz vokalistlerinden biri olan Ella Fitzgerald’ın ölümsüz şarkılarını, günümüzün önemli caz vokalistlerinden Ayşegül Yeşilnil yorumlayacak. 

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Konser öncesinde İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, işbirliği yapılan kurum ve kişilere teşekkür plaketlerini sunacak.

Caz Afişi Yarışmasında sergilenmeye değer görülen afişler de AASSM Alt Galeride sanatseverlerle buluşacak.


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