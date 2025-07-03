32. Altın Koza Film Festivali yarışma başvuruları başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 22-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 32. Adana Altın Koza Film Festivali'nin yarışma başvuruları açıldı.
Festivalde "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Ulusal Belgesel Film Yarışması", "Ulusal Kısa Film Yarışması", "Öğrenci Kısa Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması" ve geçen yıl ilki düzenlenen "Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması" kategorileri yer alacak.
Ayrıntılı bilgi, yönetmelik ve başvurulara organizasyonun web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Başvurular için son tarih ise 17 Ağustos 2025.