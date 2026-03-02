32. Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu: 'Sinners' ve 'The Pitt' geceye damga vurdu!

Dünya sinema ve televizyon endüstrisinin en prestijli buluşmalarından biri olan 32. Oyuncu Ödülleri, Kristen Bell’in sunumuyla sahiplerini buldu. Sektörün nabzını tutan gece, dijital yayın platformu Netflix üzerinden tüm dünyada canlı olarak yayımlandı.

SİNEMADA 'SINNERS' RÜZGARI

Gecenin sinema kategorilerinde en çok dikkat çeken yapımı 'Sinners' oldu. Film, "En İyi Oyuncu Kadrosu" ödülüne layık görülürken; başrol oyuncusu Michael B. Jordan da "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde rakiplerini geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Jessie Buckley, 'Hamnet' filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" seçilirken; yardımcı rollerde Sean Penn (One Battle After Another) ve Amy Madigan (Weapons) ödüle uzanan isimler oldu.

HARRISON FORD’A YAŞAM BOYU ONUR

Gecenin en duygusal anlarından biri, efsane aktör Harrison Ford’a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün takdim edildiği anlarda yaşandı. Ford, ödülünü bir diğer usta isim Woody Harrelson’ın elinden alırken salon tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

TELEVİZYONDA DUYGUSAL VEDA

Televizyon dalında ise 'The Pitt', "En İyi Drama Dizisi Oyuncu Kadrosu" ödülünü kazanırken; dizinin yıldızı Noah Wyle "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi. Drama dalında "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ise 'The Diplomat' ile Keri Russell’ın oldu.

Komedi kategorisinde 'The Studio' en iyi kadro ödülünü alırken, Seth Rogen "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı. Rogen’ın, geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden rol arkadaşı Catherine O’Hara adına aldığı "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü sırasında yaptığı konuşma izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Oyuncu Ödülleri’nde (SAG) kazananların ve adayların tam listesi

SİNEMA ÖDÜLLERİ

En İyi Oyuncu Kadrosu

Sinners (KAZANAN)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

En İyi Erkek Oyuncu

Michael B. Jordan, Sinners (KAZANAN)

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Jesse Plemons, Bugonia

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley, Hamnet (KAZANAN)

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Emma Stone, Bugonia

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Sean Penn, One Battle After Another (KAZANAN)

Miles Caton, Sinners

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Amy Madigan, Weapons (KAZANAN)

Odessa A'zion, Marty Supreme

Ariana Grande, Wicked: For Good

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

En İyi Dublör Ekibi – Film

Mission: Impossible – The Final Reckoning (KAZANAN)

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

En İyi Drama Dizisi Kadrosu

The Pitt (KAZANAN)

The Diplomat

Landman

Severance

The White Lotus

En İyi Komedi Dizisi Kadrosu

The Studio (KAZANAN)

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

En İyi Erkek Oyuncu – Drama

Noah Wyle, The Pitt (KAZANAN)

Sterling K. Brown, Paradise

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Gary Oldman, Slow Horses

En İyi Kadın Oyuncu – Drama

Keri Russell, The Diplomat (KAZANAN)

Britt Lower, Severance

Parker Posey, The White Lotus

Rhea Seehorn, Pluribus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi

Seth Rogen, The Studio (KAZANAN)

Ike Barinholtz, The Studio

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, Inside Man

Martin Short, Only Murders in the Building

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi

Catherine O'Hara, The Studio (KAZANAN)

Kathryn Hahn, The Studio

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi

Owen Cooper, Adolescence (KAZANAN)

Jason Bateman, Black Rabbit

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys, The Beast In Me

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi

Michelle Williams, Dying For Sex (KAZANAN)

Claire Danes, The Beast In Me

Erin Doherty, Adolescence

Sarah Snook, All Her Fault

Christine Tremarco, Adolescence

En İyi Dublör Ekibi – TV

The Last of Us (KAZANAN)

Andor

Landman

Squid Game

Stranger Things