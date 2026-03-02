32. Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu: 'Sinners' ve 'The Pitt' geceye damga vurdu!

Dünya sinema ve televizyon endüstrisinin en prestijli buluşmalarından biri olan 32. Oyuncu Ödülleri, Kristen Bell’in sunumuyla sahiplerini buldu. Sektörün nabzını tutan gece, dijital yayın platformu Netflix üzerinden tüm dünyada canlı olarak yayımlandı.
SİNEMADA 'SINNERS' RÜZGARI
Gecenin sinema kategorilerinde en çok dikkat çeken yapımı 'Sinners' oldu. Film, "En İyi Oyuncu Kadrosu" ödülüne layık görülürken; başrol oyuncusu Michael B. Jordan da "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde rakiplerini geride bırakarak ödülün sahibi oldu.
Jessie Buckley, 'Hamnet' filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" seçilirken; yardımcı rollerde Sean Penn (One Battle After Another) ve Amy Madigan (Weapons) ödüle uzanan isimler oldu.
HARRISON FORD’A YAŞAM BOYU ONUR
Gecenin en duygusal anlarından biri, efsane aktör Harrison Ford’a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün takdim edildiği anlarda yaşandı. Ford, ödülünü bir diğer usta isim Woody Harrelson’ın elinden alırken salon tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
TELEVİZYONDA DUYGUSAL VEDA
Televizyon dalında ise 'The Pitt', "En İyi Drama Dizisi Oyuncu Kadrosu" ödülünü kazanırken; dizinin yıldızı Noah Wyle "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi. Drama dalında "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ise 'The Diplomat' ile Keri Russell’ın oldu.
Komedi kategorisinde 'The Studio' en iyi kadro ödülünü alırken, Seth Rogen "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı. Rogen’ın, geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden rol arkadaşı Catherine O’Hara adına aldığı "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü sırasında yaptığı konuşma izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Oyuncu Ödülleri’nde (SAG) kazananların ve adayların tam listesi
SİNEMA ÖDÜLLERİ
En İyi Oyuncu Kadrosu
Sinners (KAZANAN)
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
En İyi Erkek Oyuncu
Michael B. Jordan, Sinners (KAZANAN)
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Jesse Plemons, Bugonia
En İyi Kadın Oyuncu
Jessie Buckley, Hamnet (KAZANAN)
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Emma Stone, Bugonia
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Sean Penn, One Battle After Another (KAZANAN)
Miles Caton, Sinners
Benicio Del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Amy Madigan, Weapons (KAZANAN)
Odessa A'zion, Marty Supreme
Ariana Grande, Wicked: For Good
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
En İyi Dublör Ekibi – Film
Mission: Impossible – The Final Reckoning (KAZANAN)
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
TELEVİZYON ÖDÜLLERİ
En İyi Drama Dizisi Kadrosu
The Pitt (KAZANAN)
The Diplomat
Landman
Severance
The White Lotus
En İyi Komedi Dizisi Kadrosu
The Studio (KAZANAN)
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
En İyi Erkek Oyuncu – Drama
Noah Wyle, The Pitt (KAZANAN)
Sterling K. Brown, Paradise
Billy Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, The White Lotus
Gary Oldman, Slow Horses
En İyi Kadın Oyuncu – Drama
Keri Russell, The Diplomat (KAZANAN)
Britt Lower, Severance
Parker Posey, The White Lotus
Rhea Seehorn, Pluribus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
En İyi Erkek Oyuncu – Komedi
Seth Rogen, The Studio (KAZANAN)
Ike Barinholtz, The Studio
Adam Brody, Nobody Wants This
Ted Danson, Inside Man
Martin Short, Only Murders in the Building
En İyi Kadın Oyuncu – Komedi
Catherine O'Hara, The Studio (KAZANAN)
Kathryn Hahn, The Studio
Jenna Ortega, Wednesday
Jean Smart, Hacks
Kristen Wiig, Palm Royale
En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi
Owen Cooper, Adolescence (KAZANAN)
Jason Bateman, Black Rabbit
Stephen Graham, Adolescence
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys, The Beast In Me
En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi
Michelle Williams, Dying For Sex (KAZANAN)
Claire Danes, The Beast In Me
Erin Doherty, Adolescence
Sarah Snook, All Her Fault
Christine Tremarco, Adolescence
En İyi Dublör Ekibi – TV
The Last of Us (KAZANAN)
Andor
Landman
Squid Game
Stranger Things