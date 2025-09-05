32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 14 Eylül -1 Ekim'de yapılacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1994'te ilk kez düzenlenen ve 1998'de uluslararası boyuta taşınarak dünyanın tanınmış festivalleri arasında anılan, 2003'te Avrupa Festivaller Birliği'ne (EFA- European Festivals Association) kabul edilen festival, Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

İki bin yıllık geçmişe sahip Aspendos Antik Tiyatrosu, benzersiz akustiği ve eşsiz atmosferiyle bu yıl da dünya sahnesinde yer alan yabancı konuk sanatçı ve topluluklarla beraber 3 opera ve 3 baleden oluşan zengin programıyla sanatın kalbinin attığı yer olacak.

AÇILIŞ, PUCCİNİ'NİN "TURANDOT" OPERASIYLA

Festivalin açılışı, 14 Eylül Pazar günü, saat 21.00'de Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri ortak yapımı, opera tarihinin en çok sahnelenen ve çok sevilen yapıtlarından biri olan Giacomo Puccini'nin "Turandot" operasıyla yapılacak.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu, Pekin’de yaşayan Çin prensesi Turandot'un evliliğini konu alan ve Uzakdoğu’nun gizemli atmosferinde geçen tutku, meydan okuma ve aşk dolu öyküsüyle sahnede olacak prodüksiyonun başrollerinde, gizemli ve erişilmez Prenses Turandot'a soprano Olga Maslova hayat verirken tenor Riccardo Massi sahne alacak.

Orkestra şefi Lorenzo Casriota Skanderberg yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile koro şefleri Mahir Seyrek ve Ivan Pekhov yönetimindeki Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi koroları sahnede yerli ve yabancı solistlere eşlik edecek.

Çocuk korosu şefi Sinem Ulusoy yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu da temsilde yer alacak.

ASPENDOS’TA TUTKUNUN VE ÖZGÜRLÜĞÜN DANSI, "ZORBA"

"Zorba" balesi, 17 Eylül'de saat 21.00'de, Nikos Kazancakis'in aynı adlı romanından esinlenilerek Yunan besteci Mikis Theodorakis'in dünya çapında tanınan ezgileriyle ve koreograf Lorca Massine müzikleriyle sahneye uyarlanarak Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

"Zorba", orkestra şefi Sunay Muratov yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının yorumuyla izleyiciyle buluşacak.

Koreografisi ve librettosu da Lorca Massine imzası taşıyan eserin dekor ve oryantal kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Tülay Şimşek'e, ışık tasarımı Fuat Gök'e ait olacak.

Başlıca rollerde Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları Eren Keleş, İlhan Durgut, Umutcan Arzuman, Sultan Erol, Serapsu Yaşar, Nilay Tahiroğlu, Berkay Saraçoğlu, Kutay Yaşar ve Beril Baştürk ile Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Selva Erdener yer alacak.

Festivalde ayrıca, "Kuğu Gölü", "Don Kişot" balesi, "Tosca" operası sahnelenecek.

KAPANIŞTA "LA TRAVİATA" OPERASI SAHNELENECEK

Festivalin kapanışı, 1 Ekim'de saat 21.00'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Özbekistan’dan festivale katılan Ali Şir Nevai adına Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu tarafından sahnelenecek "La Traviata" operası ile gerçekleştirilecek.

Rejisör Konstantin Kamynin'in sahneye koyduğu esere orkestra şefi Viacheslav Chernukho - Volich yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası solistlere eşlik edecek.

Özbek topluluk, Verdi'nin dramatik müzikleri eşliğinde festival seyircisine performans sunacak.

Adını büyük şair ve düşünür Ali Şir Nevai'den alan Özbekistan Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu, Orta Asya'da "Büyük Tiyatro" (Bolşoy) unvanını taşıyan tek sanat kurumu olma özelliği ile tanınıyor.

Başlıca rollerde, "Violetta" Liatife Abiieva, "Alfredo" Ramiz Usmanov, "Giorgio Germont" Rahim Mirzakamalov, "Flora" Anastasia Yudina, "Markiz" Kamoliddin Muhammadiyev, "Baron Douphol" Mukhammad-Yusuf Abdukodirov, "Doktor" Azizbek Usmonov, "Gaston" Otemis Djumaniyazov, "Annina" Gulmira Nurmetova, "Komiser" Muhammadali Jorayev sahnede olacak.

Sanatseverler etkinlik biletlerini www.operabale.gov.tr ve www.biletinial.com bilet satış siteleri üzerinden ve Haşim İşcan Kültür Merkezi, Aspendos Antik Tiyatrosu ve Side Antik Tiyatro Turizm Danışma Bürosu gişelerinden temin edebilecek.