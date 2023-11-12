34. Ankara Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu: En iyisi ‘Karganın Uykusu’

Yayınlanma: 12.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 03:00

“En iyi film ödülü”, “Karganın Uykusu” ile Tunahan Kurt’un olurken, “en iyi yönetmen” dahil toplamda yedi ödül kazanan yönetmen Ayşe Polat’ın “Kör Noktada” filmi geceye damga vurdu. “Jüri özel ödülü” Fikret Reyhan’ın “Cam Perde” filmine verildi. “Mahmut Tali Öngören İlk Film Ödülü”nü ise “Sanki Her Şey Biraz Felaket” filmiyle Umut Subaşı kazandı. Subaşı’nın filminin başrolündeki dört oyuncuya (Melis Sevinç, Mert Can Sevimli, İbrahim Arıcı, Melisa Bostancıoğlu) ödül verilmedi ancak özellikle tebrik edildiler. Açılışta olduğu gibi kapanışta da törenin sunuculuğunu Ünsal Ünlü yaptı.

EKONOMİ ZORLADI

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan ekonomik krizin etkileri bu yıl Ankara Film Festivali’nde de oldukça hissedildi. Bütçede kısıntıya gidilerek biraz daha mütevazı bir festival yapılmasına yol açtı. Umarız ilerleyen yıllarda başkentin en büyük film festivali hak ettiği bütçe ve sponsor desteğini bulur.

Diğer bir kriz de bu yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin iptali sonrası Ankara’da “Ulusal Yarışma”ya seçilen birkaç filmin “strateji” bahanesiyle, yani ilk kez gösterim şartı olan İstanbul Film Festivali’nde yarışabilmek için Ankara’dan çekilmesi oldu. Etik açıdan sorunlu ve filmlere büyük ilgi gösteren, salon önünde kuyruklar olan başkent izleyicisine karşı “ayıp” olarak değerlendirilen bu riskli strateji nedeniyle festivalde yedi film yarıştı. Sonuçta Ankara’da da 100 bin TL para ödülü var ve önümüzdeki yıl İstanbul’da veya tekrar Ankara’da yarışmaya seçileceğiniz garanti değil...

‘CUMARTESİ ANNELERİ’

Bütün bunlar festivalin kapanış töreninde önemli, ilgi çekici ve keyifli anların yaşanmasına elbette engel olmadı. “Kör Noktada” filminin yönetmeni Ayşe Polat ve sanat yönetmeni Osman Özcan, filmlerinin konusuyla da bağlantılı olarak Cumartesi Anneleri’ne selam yolladı. Törene katılamayan bir başka ismin yerine ödülü almak için sahneye çıkan yine aynı filmin küçük oyuncusu Çağla Yurga’nın performansı övüldü. Hatta jüri başkanı Derviş Zaim, “Bunu söylemem doğru mu bilmiyorum ama içimden söylemek geliyor. Sanırım çok önemli bir oyuncuyla birlikteyiz ve onu çok uzun yıllar boyunca çok daha olgun performanslarla göreceğimizi umuyor ve inanıyorum” yorumunu yaptı. “Aniden” filmindeki rolüyle “en iyi kadın oyuncu ödülü”nü kazanan Defne Kayalar, kadın rollerinin daha da gelişmesi, daha çeşitlenmesi ve derin bir hale gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. Tören, ödül kazananların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İŞTE TÜM ÖDÜLLER