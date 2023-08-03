Efes Tiyatro Festivali ikinci kez kapılarını açıyor

Yayınlanma: 03.08.2023 - 10:36

Güncelleme: 03.08.2023 - 10:36

İkinci Efes Tiyatro Festivali 8-11 Ağustos tarihleri arasında İzmir’in Selçuk ilçesinde Efes Selçuk Belediyesi tarafından Ege Tiyatrolar Birliği ve Efes Sanat Merkezi iş birliğiyle düzenlenecek.

Tiyatroseverleri tiyatro dünyasının önemli isimleri ve birbirinden özel oyunlar ile buluşturacak festival 8 Ağustos Salı günü saat 18.00’de İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek açılış korteji ile başlayacak.

İlk gün düzenlenecek ödül töreni ve oyun gösteriminin ardından İkinci Efes Tiyatro Festivali çocuklar ve yetişkinler için farklı tiyatro gruplarının oyunları, çocuklar için yaratıcı drama atölyeleri, masal atölyeleri ve kentin farklı noktalarında düzenlenecek söyleşiler ile devam edecek.

UNUTULMAZ İSİMLERİN ANISINA ANLAMLI ÖDÜLLER

Efes’te bu yıl ikincisi düzenlenecek olan festival kapsamında Efes Selçuk’un belleğinde yer edinen önemli isimler anısına ödüller verilecek. Hasan Öztürk Onur Ödülleri ve Sümer Büyüktosun Emek Ödülleri festivalin ilk gününde sahiplerini bulacak.