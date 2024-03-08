36 fotoğraf sanatçısı, Ceyhun Atuf Kansu şiirleri eşliğinde buluştu

Yayınlanma: 08.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2024 - 04:00

Dünyada kadınların yaşamak için verdikleri mücadele ve eşitlik, adalet için özgürlük arayışları yüzyıllardır devam ediyor.

Ülkemizde öldürülen, dövülen, ezilen kadınların sayısı her geçen gün daha da artıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm bunlara dur demek için tüm kadınların sesini yükselttiği bugün sanat etkinliklerine de konu oluyor. Cumhuriyet gazetesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliği ile kadınların evrensel ve esin verici mücadelesine bir saygı duruşu niteliğinde 36 fotoğraf sanatçısı, Ceyhun Atuf Kansu şiirleri eşliğinde “Kadın” fotoğrafları sergisinde, İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy yerleşkesi Ataköy binasındaki İKÜSAG Sergi Salonu’nda bir araya geldi.

“KADIN: İzlerimizdeki Direniş” adlı sergide, kadınların gücüne, ve mücadelesine katkı vermek amacıyla düzenlenen sergi, kadınların yaşamlarındaki güçlü izleri ve topluma kattıkları değeri vurgulamak üzere tasarlandı.

Sergide, tarlada, bağda, bahçede, evde emek gücünün temsilcileri; uğruna şiirler yazılan, türküler yakılan, resimler yapılan, filmler çekilen kadınların direnişlerine tanıklık ediyoruz.

Serginin küratörü Güven Baykan

ŞİDDETİN SONA ERMESİ...

Sergide yer alan her bir kareye, kadınların yüzyıllar boyu sürmüş olan çabaları yansıyor. Sergi, kadına yönelik şiddetin sona ermesi ve kadınların özgürce yaşayabileceği bir dünya için çağrı niteliğini de taşıyor. Serginin Küratörü Güven Baykan, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak ve kadınların gücünü, direnişini ve mücadelesini vurgulamak amacıyla, halk şairi Ceyhun Atuf Kansu’nun doğumunun 100. yılına özel bir sergi düzenledik” diyor ve ekliyor: “Serginin oluşumu, adeta sanatın sihirli bir ritüeli gibiydi. Anadolu’nun dört bir yanından gelen 36 yetenekli fotoğraf sanatçısı, ustalıklarıyla seçilmiş görsel hikâyelerini bir araya getirdik. Bu fotoğraflar, zamanın derinliklerinde yatan ve kadının izlerini taşıyan öykülerin parçalarıydı. Ardından, Ceyhun Atuf Kansu’nun derinlikli şiirleri, kadının varoluşunun çetin yollarına bir yolculuk sundu. Şairin kelimeleri, fotoğrafların çizdiği tabloya ruh kattı ve bizi duygusal bir yolculuğa çıkardı. Bu yolculuk, büyüleyici bir sergiye dönüştü ve Anadolu’nun dört bir yanındaki izleyicilerle buluştu.”

Serginin ana mesajının “kadının evrensel ve ilham verici mücadelesine bir saygı duruşu” olduğunu söyleyen Baykan, “Sanatçılar, kadına yönelik şiddetle mücadelede, kadınların seslerini duyurmak ve haklarını savunmak amacıyla da bir araya geldiler” diyor. Sergi, 17 Nisan’a dek görülebilir.