Tavşan Deliğine İnmek sergisi, 7 Mart’tan itibaren Müze Gazhane Otopark'ta başlıyor

İBB Kültür AŞ ve NOKS Art Space’in iş birliğiyle düzenlenen sergi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü öğrencilerinden seçilmiş 28 genç sanatçının sanat kariyerlerinde de bu derinliklere inmeleri için bir platform sağlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:17
Tavşan Deliğine İnmek sergisi, 7 Mart’tan itibaren Müze Gazhane Otopark'ta başlıyor
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Mu¨ze Gazhane’nin -2 otopark katında gerçekleştirilen “Tavşan Deliğine İnmek” sergisi, yalnızca mekânın fiziksel sınırlarına değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal katmanlarına da çağrıda bulunuyor. Sergi, izleyicilere, sanatın geleneksel sınırlarını aşarak, düşlerin ve gerçekliğin kesişim noktasında bir yolculuğa çıkma fırsatı sunuyor.

Down The Rabbit Hole / Tavşan Deliğine İnmek sergisi, fotoğraf sanatını alternatif mekânlara taşımayı amaçlıyor ve izleyicileri sadece fotoğrafın derinliklerine değil, serginin gerçekleştiği yerin özgün atmosferine de davet ediyor. Müze Gazhane’nin -2 katındaki otopark alanının gri renkli beton duvarları, sarı park çizgileri ve duvarlara konumlandırılmış kırmızı renkli aydınlatmaları ile gizemli bir atmosfer yaratan fotoğraflar izleyiciye geleneksel bir fotoğraf sergisinden farklı bir deneyim sunuyor. Müzikal bir kompozisyonun parçası haline gelen fotoğraflar, bir yandan yeraltının enerjisini ve hikâyesini anlatırken mekânın kendisi de birer anlatı öğesi haline gelerek izleyiciyi serüvenin içine çekiyor.

SANATÇILAR

Berk İşeri - Dilara Tan – Dorottya Harsy – Ebrar Kılınç – Elif Eylül Gül – Elifsu Ateşoğlu – Emine Güler - Fulya Çoğalan – Hasan Hüseyin Çinay – H. Kübra Gönül – Hüseyin Güler – İbrahim Emir – İlayda Erkoç - İlknur Yavaşcı – İmran Caner – Meltem Telci – Merve Atagün – Mert Nazım Egin – Oğuz Kandemir – Pelin Akın - Rüya Bircan – Samim Kerem Sayin – Sena Dede – Ulvi Göktürk Çetin – Yağız Ayan – Yasemin Kalaycı – Yiğit Ayan - Zeynep Sema Yıldız

Elvan Ekren ve Volkan Kızıltunç küratörlüğündeki sergi, 7 Mart itibarıyla Müze Gazhane’nin -2 otopark katında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.


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