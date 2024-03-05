AKM'de erkeklerin oluşturduğu 8 Mart sergisi

İstanbul Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 8 Mart’a özel hazırlanan ‘SÜS’ sergisinde yalnızca 13 erkek sanatçının eserinin yer alması eleştirilere neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 18:06
AKM'de erkeklerin oluşturduğu 8 Mart sergisi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yıktırılan AKM’nin yerine yapılan yeni binada çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenleniyor.

AKM son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel ‘SÜS’ sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Üç yıldır farklı temalarla 8 Mart’a özel sergiler düzenleyen AKM, bu yıl yalnızca erkek sanatçıların eserlerine yer veriyor.

Erkek sanatçıların bakış açısının yansıtıldığı sergide; resimden heykele, tekstil dokuma işlerinden enstalasyona farklı disiplinden 13 erkek sanatçı kadının yaşamındaki ‘derin izlerini’ 31 farklı eserle sunacak.

AKM, sergiyi şu sözlerle duyurdu: “13 sanatçının 31 eserinden oluşan özel bir seçki ile kadının toplumdaki rolüne, emeğine ve dişilikle ilişkilendirilmiş süs kavramına farklı bir bakış açısı sunuyor. Kadın bedeninden başlayarak tarih boyunca değişen süs anlayışı, isyan, özlem, aidiyet ve sevgi gibi sembollerle işleniyor.” 

Sergide yalnızca erkek sanatçıların eserlerinin yer alması sosyal medyada tepki çekti.

 


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