36 sanatçı, 36 güçlü kare: 'Kadın' sergisi sanatseverlerle buluşuyor

MSANAT Prime Yaşam tarafından düzenlenen “Kadın” Fotoğraf Sergisi, 14 Mart’ta açılarak 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide kadın hafızası, toplumsal yaşam ve insan hikâyeleri fotoğrafın anlatım gücüyle ele alınıyor. Açılışı saat 18.30’da gerçekleştirilecek sergi, Ceyhun Atuf Kansu’nun şiirleri eşliğinde izleyicilerle buluşacak.

Sergi, fotoğraf sanatının önemli isimlerinden Fikret Otyam, Coşkun Aral ve Ozan Sağdıç gibi ustaların yanı sıra farklı kuşaklardan birçok fotoğrafçının eserlerini bir araya getiriyor. Seçkide yer alan çalışmalar, kadın temasını kültürel, toplumsal ve insani boyutlarıyla ele alarak izleyicilere geniş bir perspektif sunuyor.

ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ İSİM YER ALIYOR

Sergiye eserleriyle katkı sunan sanatçılar arasında Fikret Otyam, Sıtkı Fırat, İbrahim Demirel, Ozan Sağdıç, Coşkun Aral, Mehmet A. Güven, Çerkes Karadağ, Faruk Akbaş, Adnan Ataç, Hasan Saltık, Mustafa R. Sümerkan, İsa Özdemir, Güven Baykan, Zeynel Güven, Ebru Ceylan, Süleyman Çam, Ata Y. Kaptan, Sema Özevin, Zeynep Özcan, Erdal Kınacı, Menduh Ekici, Gülnaz Çolak, Filiz Çarkoğlu, Maruf Sinik, Aykut Fırat, Füsun Demiray, Burcu Vardar, Şenol Erdener, Erhan Bayramoğlu, Mehmet Özer, Mehmet Tezcan, Ceyhun Özener, Metin Diken, Anıl Değer, Ali Fatih Akçay ve Osman Merttopçuoğlu yer alıyor.