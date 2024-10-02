36 yıl sonra yeniden sahnelendi: Yaşar Kemal'den 'Ağrı Dağı Efsanesi'

Yayınlanma: 02.10.2024 - 20:22

Güncelleme: 02.10.2024 - 20:22

Türk edebiyatına damgasını vuran Yaşar Kemal'in 1970'te yayımladığı "Ağrı Dağı Efsanesi", 36 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından yeniden sahneye uyarlandı.

Yiğit Sertdemir'in uyarlayıp yönettiği oyunun ilk gösterimi, orkestra eşliğinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Dramaturgisini Sinem Özlek, müziğini Oğuzhan Balcı, dekor tasarımını Barış Dinçel, kostüm ve kukla tasarımını Candan Seda Balaban, ışık tasarımını Osman Aktan, ses tasarımını Gökhan Suna, koreografisini Senem Oluz ile Özge Midilli ve müzik direktörlüğünü Burçak Çöllü'nün yaptığı 2 perdelik oyun, 2 saat 45 dakika sürdü.

Oyunda Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Can Tarakçı, Cihan Kurtaran, Emrah Can Yaylı, Emre Yılmaz, Ertan Kılıç, Hakan Örge, Murat Üzen, Özge Midilli, Serkan Bacak, Uğur Dilbaz, Yeliz Şatıroğlu ve Zeynep Ceren Gedikali rol aldı.

"Ağrı Dağı Efsanesi", 2-5 Ekim ve 9-12 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi yeniden sahnelenecek.