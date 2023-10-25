4. Uluslararası Gordion Maratonu için geri sayım başladı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 16:47

Güncelleme: 25.10.2023 - 16:47

Her yıl Türkiye'nin dört bir yanından sporcuyu buluşturan ve geleneksel hale gelen 4. Uluslararası Gordion Maratonu, bu yıl 5 Kasım saat 10.00'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni eklenen Gordion Antik Kenti'nde gerçekleşecek. Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin ana sponsoru olan Panelsan, maratonun Polatlı’nın zengin tarihi ve kültürel mirasını geniş kitlelere tanıtma hedefine destek veriyor. Maraton, Gordion’un UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kabul edilmesini kutlama ve Polatlı’nın zengin tarihi ve kültürel mirasını geniş kitlelere tanıtma hedefini taşıyor. Panelsan Satış Müdürü Cüneyt Boydaş, “Polatlı’nın tarihi topraklarında faaliyet gösteren bir firma olarak, bu benzersiz etkinliğin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Gordion Maratonu, sporun evrensel dilini, tarihi ve kültürel zenginliklerimizle birleştirerek Polatlı ve Gordion’u dünyaya tanıtma fırsatı sunuyor. Bizde, Gordion Maratonu ile hem Polatlı’ya hem de Gordion’a olan bağlılığımızı ve desteğimizi yeniden ifade ediyoruz” dedi.

2023'ün Gordion Düğümü Maratonda iklim farkındalığı yaratacak

Panelsan, iklim krizi ve çevresel sürdürülebilirlik konularında bilgi ve bilinç oluşturmayı amaçlayan “2023'ün Gordion Düğümü İklim Krizi” projesini de Maraton günü tanıtacak. Proje maraton günü Panelsan'ın standında katılımcılara sunulacak. Boydaş, ‘’Gordion’un kültürel ve doğal güzelliklerini, çevresel sürdürülebilirlik misyonuyla birleştirmeyi hedeflediğimiz projemizle, spor, kültür ve çevre bilincini birleştiren bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Hayata geçireceğimiz projemizle, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim krizi konularında toplumsal bilinç ve duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz’’ dedi.





