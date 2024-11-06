41. Uluslararası Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda Yalvaç Ural için onur gecesi düzenlendi

Yayınlanma: 06.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.11.2024 - 04:00

Bu yıl 41’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı Yalvaç Ural adına, öncek akşam onur gecesi yapıldı. Beylikdüzü Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi Interexpo Salonu’ndu düzenlenen geceye Tüyap Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İnal, Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) Başkanı Kenan Kocatürk, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı (ÇYDD) Ayşe Yüksel, gazetemizin yazarları Şükran Soner, Altan Öymen, Zeynep Oral, Sevgi Özel ve Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Gamze Akdemir katıldı.

‘ÇOK KATMANLI BİR ÇABA’

Ana teması “Çocukluk Şenliktir!” olan fuarın onur gecesinde konuşan Tüyap Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İnal, 41 yıllık fuarın bugününe uzun ve meşakkatli bir yoldan geldiğini belirterek “Geri dönüp baktığımızda fuar, okurlarıyla, yazarlarıyla, yayınevleriyle, editörleriyle, çevirmenleriyle, illüstratörleriyle, çizerleriyle çok katmanlı bir çaba. Bu çabanın içindekilere ayrı ayrı bir teşekkürüm var. Onlar olmasaydı biz bugünleri yaşayamazdık” dedi.

BİR ARADA YAŞAMAK

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de fuarın ilk kurulduğu yıllardan bugünlere nasıl gelindiğinin özetini çıkararak Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın bir kültür şöleni olduğunu söyledi. Kocatürk, “Burada farklı fikirde olan yayınevleri, okurlara kitaplarını sunuyor, yazarlar kitaplarını imzalıyor. ‘Demek ki bir arada da böyle yaşanılıyormuş’un tipik ve en güzel örneği olan İstanbul Kitap Fuarı’nı hep birlikte ortaya koymaktan dolayı onur duyuyoruz” dedi. Gecede “Herkese Kitap Vakfı”na da TYB Özel Ödülü, TYB “Yayıncılık Özel Ödülü” ise Kitapsan adına Erdoğan Sönmez’e verildi.

‘EMEK BOŞA GİTMEZ’

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin “özel ödül”ünü, gazetemizin yazarı Altan Öymen’den alan ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, Türkan Saylan ile yaptığı 30 yıllık yol arkadaşlığının emek dolu olduğunu belirterek “Emek hiç boşa gitmez. Onunla yol arkadaşlığım bana bu geceyi yaşattı. Kıymetlimiz Altan Öymen, yıllar önce Van DGM’de yargılanırken beni hiç yalnız bırakmadı. Bugün de burada bu ödülü ondan almak beni çok mutlu etti” diye konuştu.

‘ÇOCUKLAR ARKA SOKAKTA’

Fuarın bu yılki onur yazarı Yalvaç Ural’a ödülü, Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan ve Bülent İnal verdi. Hızlan, bu yıl fuarın onur yazarının Yalvaç Ural seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek “Çocuk edebiyatının gelişmesi çok önemli. Çünkü insan küçük yaştan kitap okumaya başlarsa kitabı sever” dedi.

Yalvaç Ural ise bugüne kadar birçok ödül aldığını ancak bu ödülün kendisi için farklı olduğunu ifade ederek “Bu ödülün yerini hiçbiri tutamaz. Çünkü burada sizin yazarlığınız, emeğiniz, verdiğiniz yıllar ödüllendirilmiş oluyor. Bu yüzden duygularımı anlatamam. Çocuklarımıza bakarken oynadıkları oyunlardan, okudukları kitaplardan, içi boş olan, şiddet ve korku içeren dizilerden, filmlerden korumamız lazım. Kendimizin de izlememesi gerekir. Bütün çocuklar arka sokaktadır. Sözüm bu kadar” dedi.